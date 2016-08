文青週末地圖 日本nendo設計展在台北

週末將至,本週優質藝文活動,包括「空氣男友」、「小山羊」、「何志隆-翡翠青瓷作品展」、日本nendo設計展in TAIPEI、四情旅店、薪傳歌仔戲劇團「王魁負桂英」等。

1. 承古開新「何志隆-翡翠青瓷作品展」

文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心為了帶動陶藝技術和美感的提升,即日起至10月16日在台北當代工藝設計分館舉辦「承古開新-何志隆-翡翠青瓷作品展」。

展出多件翡翠青瓷佳作,作品歷經陶藝家何志隆多年辛勤鑽研而重現古法燒製自然植物落灰釉青瓷技術,多變的流釉釉形,豐富的多層次冰裂與多變化結晶,折射出無數鑽石般的閃閃光芒再造了天人合一、高尚極致的陶瓷藝術神話。

2. 日本nendo設計展in TAIPEI

來自日本的設計團隊nendo,8月27日至10月30日將在台灣設計館舉辦「日本nendo設計展in TAIPEI / nendo : looking through the window」大型展覽。

從日本的日清、LOTTE,到歐美的LV及可口可樂等國際一流品牌,都可看到享譽國際的設計團隊nendo的作品。由設計師佐藤大帶領的nendo,手上同時進行的專案不下300件,其受企業矚目及信賴的理由便在於「獨特的思考模式」及「探求突破的精神」。從事物的本質出發,導出簡潔且強有力的解答;超越商品的範疇,改造「事業模式」,設計「企業」。

本展為nendo除了歐洲以外、在亞洲的第一次大型展覽,全台僅此一檔,多達200件的展品,從歐、美、亞洲各地空運抵台。展覽空間貫穿台灣設計館六大展區,高達400坪,為nendo歷年來規模最大的展覽。此外,透過空間及展覽技巧,將策展概念巧妙融合進市定古蹟松山文創園區的建築及空間內。

nendo以櫥窗的呈現方式進行個展,將展出Marsotto edizioni、21_21 DESIGN SIGHT、Phillips de Pury、De Padova 、desalto、Alias、Gebruder Thonet Vienna GmbH、industry+、Phillips de Pury等大約200件左右的作品。

3. 四情旅店

「四情旅店」是創作社邀聘兩岸三地青壯編導人才共創的作品,邀請台北上海香港4位編導以「旅店」為題進行創作,每人創作長度40分鐘,最多只能有3位演員,各自的音樂及服裝設計;舞台、燈光則由創作社聘請的台灣設計師統一處理。

4位編導從有形的空間、無形的時間、身體的居所、精神意象的狀態與依歸為出發點,各自發展敘事,呈現對「旅店」、「旅程」的生命(生活)經驗與體會。歷時3年籌劃製作,即日起至9月3日在水源劇場「開放入住」。

4.薪傳歌仔戲劇團「王魁負桂英」

「王魁負桂英」是典型「文戲武做」的骨子老戲,歌仔戲國寶廖瓊枝將它從多本的內台戲去蕪存菁、整編成現代劇場的版本,尤其側重細膩的身段、優美的唱腔,讓學習和演出的演員們,能夠扎下紮實的表演技藝,以及更具戲劇張力的表現,是一齣兼具教學效益和演出效果的精彩好戲。

描述王魁趕考途中,因故解救風塵女焦桂英,後又於酒樓重逢、進而結為夫妻,焦桂英百般照顧王魁、並支應生活起居。爾後王魁高中狀元,為圖平步青雲、遂拋棄髮妻另娶相府千金,焦桂英前往認夫,認夫不成反遭毒打傷重,最後自殺於當時與王魁盟誓的海神廟內,化為厲鬼、活捉王魁。

「王魁負桂英」8月27日在台中市葫蘆墩文化中心演奏廳演出。

5. 小山羊

來台灣學中文的法國美女安露,遇上會創作的台灣型男謝杰,熱愛音樂的他們組成「藍的火」說唱藝術,創作簡單但具深刻意涵的「小山羊」,讓大小朋友從故事中尋找生命意義。

「小山羊」即日起至8月28日在台北中山堂光復廳演出。

6. 2016台北藝穗節「空氣男友」

當空氣男友不再是假想情人的代名詞,當空氣就是空氣,它無聲無息,又無所不在,真的成為你的情人,這段人與空氣的荒謬戀曲到底該怎麼開始?當愛情走到了終點,又該怎麼跟空氣好好說再見?

「空氣男友」是一段既是單人又是雙人的表演,也是一個渴愛男子最孤寂又甜蜜的自嘲。即日起至8月28日在台北市大安區潮州街102號演出。1050826

