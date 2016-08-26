民團：台灣要自我正名 政府無可逃避

我要評比

台灣北社等多個民間團體今天發出「我們的台灣，我們的旗」共同聲明表示，如果要國際正名，台灣要先自我正名，這是台灣人集體意識，台灣人民選出的總統蔡英文政府無可躲避。

民報、北社與台灣教授協會等數十個民間團體及時代力量籍立法委員林昶佐國會辦公室上午在立法院舉行記者會，發表「我們的台灣，我們的旗」共同聲明。

聲明指出，當代表隊在奧林匹克運動會中贏得獎牌時，卻沒相應的榮耀：沒有國名、國歌、國旗，就連國際媒體都替台灣喊冤，指「Chinese Taipei（中華台北）」根本是不存在的國家。

活動發起人陳永興表示，蔡總統政府已完全執政，要導正做法，在奧運結束時發起這項活動，希望未來能用台灣名義參與國際組織及國際活動；9月起將公開徵選代表台灣的奧運會旗，希望透過網路投票、評審，選出「台灣奧運旗」。

林昶佐表示，奧運體現兩個問題，第一是體協、體育政策及發展問題，第二是國家名字、代表隊名字問題；前者是實質問題，後者是尊嚴問題。

他說，時力要推動台灣的國家地位正常化，下會期針對體育政策將提相關修法；不知什麼時候國際社會對台灣最有利，平常就要準備，只要國際情勢對台灣有利時，要努力改，將號召更多人參與活動投稿。1050826

(中央社)