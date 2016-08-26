加拿大高球賽 程思嘉首輪暫並46名

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LPGA加拿大女子賽首輪受雷雨影響，未能讓所有選手完成18洞的賽程，台灣高球女將程思嘉打完18洞後，以4鳥、3柏忌的71桿暫時並列46名。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金225萬美元（約新台幣7126萬元）的加拿大女子公開賽（Canadian Pacific Women's Open），當地時間25日起在加拿大亞伯達省（Alberta）的卡加立（Calgary）進行4回合共72洞的賽事。

程思嘉首輪抓下4隻小鳥，吞下3個柏忌，打出低於標準桿1桿的71桿暫時並列46名。

李旻今天抓下2隻小鳥，但吞下3個柏忌，打出高於標準桿1桿的73桿暫時並列93名。

徐薇淩首輪只抓下1隻小鳥，但吞下兩個柏忌和1個雙柏忌，單輪75桿成績暫時並列129名。

曾雅妮今天雖抓下5隻小鳥，但也吞下4個柏忌和1個雙柏忌，另外還在第7洞吞下一記罕見的三柏忌，單輪76桿成績暫時並列140名。

首輪的賽事，過程中因為雷雨延賽近3小時，比賽恢復進行後未能完全消化所有選手的賽程，所以選手排名仍有變動可能。

韓國女將崔琦拉（Chella Choi）在首輪比賽暫停之際只打完14洞，其中有半數抓下小鳥，目前以低於標準桿7桿的成績暫時獨居領先。1050826

(中央社)