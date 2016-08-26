花蓮市長萬榮鄉長補選 最後一天遊街造勢

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花蓮市長及萬榮鄉長選舉活動今天最後一天，各陣營候選人使出渾身解數拉票、催票；今天晚間花蓮市區將有遊街造勢活動，盼選民支持獲得勝選。

花蓮市長、萬榮鄉長缺額補選27日投票，今天「選前之夜」，在花蓮市部分，藍綠陣營及無黨籍候選人都動員遊行造勢，力拚勝選氣勢。遊行路線以市區「金三角」商圈為主，花蓮警分局已公告交通管制措施，呼籲駕駛人儘量避開遊行路線。

這場補選正逢民進黨執政百日，花蓮市長選舉具指標意義，藍綠兩黨都有不能輸的壓力。國民黨主席洪秀柱指出，這次花蓮市長補選投票，是對總統蔡英文的不信任投票。

為求勝選，洪秀柱早已駐守花蓮，為黨籍市長候選人魏嘉賢拉抬輔選，上午由縣議員謝國榮等陪同，到寺廟上香祈福並家戶拜票。洪秀柱稱讚魏嘉賢有為民服務的專業與熱情，有包容與接納的心胸，當選後定能團結大家，一起為幸福花蓮打拚。

代表民進黨參選的張美慧，上午在父親的陪伴下以車隊掃街。張美慧說，心情很淡定，不認為這次選舉是藍綠對決，而是市民對於誰最適任市長工作的投票。

張美慧競選總部說，將不以大咖政治人物撐場面，而是讓選舉回歸地方訴求、檢視誰才能真正為地方謀福利。傍晚大遊行邀請市民穿戴紫色衣飾或持田智宣的競選小物，一起從總部出發，藝人余天也將陪同遊街。

無黨籍參選的黃進發也以車隊掃街，他強調地方性的花蓮市長選舉與政黨無關，與空頭支票滿天飛的高官無關，花蓮人的事情由花蓮人自己決定。

另2名候選人洪士閔、許願神今天未申請遊行，許願神上午仍獨自一人站在市區路口拜票。

花蓮縣選委會公布花蓮市長及萬榮鄉長補選舉人數，花蓮市為8萬1484人；萬榮鄉為4911人。1050826

(中央社)