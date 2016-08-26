騎未懸掛號牌機車 警查獲閒逛通緝犯

陳姓男子騎未懸掛號牌機車遭警取締，還查出是通緝犯。（吳江泉翻攝）

61歲陳姓男子日前騎乘未懸掛號牌機車在路上閒逛，遭警方於左營區華夏路與大中路口攔查，一開始對於警方的詢問，陳男也有「三不」政策，包括不知道牌照號碼、不清楚身分證字號及不清楚喝了多少保力達。直至警方將陳男帶返所查證身份，才讓陳男真實身份水落石出，原來陳男是違反毒品危害防制條例及偽證等二案通緝犯，訊後警方將陳男移送高雄地檢署歸案。

左營分局博愛四路派出所員警於日前執行巡邏勤務，發現陳男騎乘未懸掛號牌之機車，行經自由路與大中一路口，員警覺得可疑，遂尾隨至華夏與大中路口將陳男攔查。經員警將陳男帶返所，並使用警用電腦查詢發現，陳男為高雄地檢署所發布的違反毒品危害防制條例及偽證等二案通緝犯。

陳男被員警查獲後，一度使用哀兵政策，還向員警撒嬌說，不知道不能騎乘未懸掛號牌的機車上路，直至員警反問陳男「你又不是小孩！」「當初是如何通過考試拿到駕照的呢？」陳男最後才乖乖閉上嘴巴，不好意思再繼續撒嬌。

直呼倒楣的陳男供稱，因要外出購物，跟吳姓友人借機車代步，殊不知該機車號牌遺失，被警方攔檢盤查後，才知已遭通緝。陳男表示，因未住在楠梓區戶籍地，不清楚地檢署有發佈到案通知書，所以不知道自己遭通緝。

(中時)