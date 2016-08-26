兒犯性侵後想自殺 高畑淳子流淚「永遠是你母親」

高畑淳子今現身開謝罪記者會，替兒子向大眾道歉。（圖／翻攝自日本雅虎）

日本女星高畑淳子22歲長子高畑裕太，日前因性侵40歲飯店服務員被捕，他向警方供稱無法克制慾望才犯案，昨(25日)高畑淳子現身警局探望兒子，今早她又招開道歉記者會，公開與社會大眾致歉，高畑淳子說，兒子為此懊悔不已，會面過程中一直喊對不起，也說一度想自殺算了，高畑淳子則流淚安撫兒子說：「不管發生什麼事，我永遠是你母親。」

高畑淳子今在東京一家飯店招開道歉記者會，吸引3百多名記者到場採訪，高畑淳子穿著黑色套裝現身，面容憔悴，透露昨見到兒子，兩人因警方限制無法多聊案情，而高畑裕太眼睛已哭腫，不斷愧疚喊對不起，高畑淳子目前還沒見到受害者，透露：「希望能早日向她當面致歉」。

高畑淳子現身約一小時的過程中，不斷對著鏡頭鞠躬流淚，並直言是自己教育失敗，才害兒子走上歧途，現場記者問她以前是否察覺兒子有異狀，她透露高畑裕太見到漂亮女生就會情緒高昂，但她當時不覺得有異，更有記者直問高畑裕太有無特殊性癖好，高畑淳子則回應：「以前從沒覺得有特別奇怪之處。」

高畑淳子也表示，之後會完全尊重司法的處理，認為兒子做錯事，就該勇於面對所有懲罰，被問及高畑裕太之後是否會考慮復出？高畑淳子則嚴正駁斥「不可能」，對於兒子犯錯給許多已合作單位造成的損失，高畑淳子說，感謝各界對他的提拔，抱歉讓大家失望了，語畢再度鞠躬，讓許多網友高畑淳子為兒子現身滅火的舉動相當不捨。

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(中時電子報)