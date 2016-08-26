爸寶酒駕血糖飆升，警送醫戒護。（吳江泉翻攝）

44歲盧姓男子日前駕車欲至理容院按摩抒壓退酒，因闖紅燈被警方攔查，又因酒測值超標被帶返派出所偵辦。盧男在派出所耍賴並吵著找爸爸，且「盧」半天後因血糖飆高，警方又緊急協助送醫，且輪番在醫院戒護陪伴他一整天，直至他身體狀況恢復正常。訊後警方將盧男解送地檢署偵辦，最後終於結束這場酒駕「盧」案。

家住三民區的盧男有傷害及賭博刑案紀錄，飲酒後打算至理容院按摩抒壓退酒，當時盧男駕駛自小客車於左營區孟子路東向西直行，至博愛三路口卻無視於交通號誌的存在，似乎馬路是自家的，逕自闖越紅燈，殊不知警方就在後方。經警方攔查發現，盧男全身酒氣且意識渾沌，經予以杯水漱口後實施酒精濃度測試，盧男酒測值高達0.71MG/L，當場被依涉嫌公共危險案之現行犯逮捕。

左營分局文自派出所員警日前執行巡邏勤務，見盧男大喇喇闖紅燈遂上前攔查，施予酒測後更發現盧男酒駕。盧男被攔查後對自己鑄下的過錯毫無悔意，現場不僅霸氣取金項鍊炫富，告訴員警喜歡就拿去，還以為筆錄作完沒事就可返家，員警告知其已涉刑案，須依程序移送地檢署偵辦時，盧男才驚覺釀了大禍，態度更顯乖張及不悅，用盡裝傻、賴皮、找爸爸、平躺大睡及要死給警察看等無理取鬧的手段，讓員警又好氣又好笑。

後來盧男突然告知警方自已患有糖尿病，吵著要爸爸到場，員警亦聯繫救護人員陪同到所測量，盧男的血糖值竟飆升到400mg/dl，比起正常人飯後應低於140mg/dl還高出3倍之多。員警立刻協助將盧男送往醫院就診休養，且又輪番戒護陪伴，等盧男血糖穩定才出院。警方訊後將盧男解送地檢署偵辦，最後終於結束這場酒駕「盧」案。

文自派出所所長曾順光表示，盧男明知自己患有糖尿病，仍不愛惜生命，飲酒過量，又危險駕車。曾所長亦呼籲，開車不喝酒，喝酒不開車，酒駕上路，害人害己。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)