韓樂天集團主管李仁源檢方調查前自殺

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南韓樂天集團副會長李仁源，今天上午在以瀆職和貪污罪名接受檢方傳喚調查前，被發現死於京畿道楊平江邊。死因推測是上吊自殺，李仁源並留有遺書。

南韓「中央日報」報導，李仁源是「特定經濟犯罪加重處罰法」上「瀆職」和「貪污」罪的嫌疑人，原計劃在今天上午9時30分接受首爾中央地方檢察廳樂天專案組的調查。

但上午7時10分左右，一名居民在京畿道楊平郡西宗面步行街林蔭樹下發現一具屍體並報警。死者疑似用領帶和絲巾上吊身亡。警方根據在遺體衣服口袋裡發現的身份證初步斷定為李仁源。

李仁源家屬表示，前一天晚9至10時左右李仁源外出後一直未歸。

據報導，李仁源和前天被檢方傳喚的政策本部營運室長黃?圭，被視為會長辛東彬的左右手。

在檢方對辛東彬的調查進入倒計時階段，李仁源選擇自殺，使得樂天集團內部震驚不已。

南韓聯合新聞通訊社報導，警方在現場附近發現李仁源所駕車輛，並在車內找到遺書。遺書是用A4紙長達4頁，表達了對樂天和辛東彬的忠誠，並強調樂天不存在搞秘密資金的小金庫問題。

警方表示，為了查明具體的自殺動機，將對遺書內容進行分析。

據報導，李仁源（69歲）於2011年登上樂天集團政策本部長職位後，一直就致力輔佐辛東彬，管理集團旗下90多家系列公司，是樂天集團原創辦人辛格浩家族之外，樂天集團的第二號人物。

去年樂天集團第二代爆發主導權之爭，李仁源傾力協助弟弟辛東彬，逼退哥哥辛東柱，登上樂天集團的龍頭寶座。 1050826

(中央社)