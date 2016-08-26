促台日交流 日月潭與濱名湖締結友好

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日月潭與日本濱名湖本週將締結友好交流，台鐵集集支線也與當地天濱線鐵道締結為姊妹鐵道，促進南投縣與日本靜岡縣友好。

南投縣與日本交流更進一步，日月潭與位於日本靜岡縣濱松市的濱名湖，28日將在日月潭雲品溫泉酒店進行兩湖友好交流締結儀式，預定由南投縣長林明溱、日月潭國家風景區管理處長張振乾、日本靜岡縣知事川勝平太共同擔任見證人。

縣府觀光處表示，日月潭風景區是國際級觀光景點，除本身秀麗的湖光山色，還有自行車道、鐵路、遊湖船、空中纜車等陸海空遊憩價值，及陶窯、林業、茶葉等地方產業，再加上原住民族文化、豐富的季節性觀光活動，成為國內外遊客觀光首選地點。

觀光處表示，日本濱名湖與日月潭有相當多共同點，都是風光明媚、具陸海空休閒遊憩資源的湖泊，集觀光、文化、生態、溫泉於一身，而美味的鰻魚飯與新鮮肥嫩的牡蠣，都是造訪濱名湖不可錯過的美食。

雙喜臨門，台鐵集集支線也將與日本靜岡縣天龍濱名湖鐵道株式會社天濱線締結為姊妹鐵道，27日下午在車埕站舉行儀式，由台灣、日本雙方鐵路單位高層共同簽署，並預計邀林明溱及台日眾多來賓見證。簽約日起到民國106年12月31日，推出乘車券無償互換優惠。

觀光處表示，集集鐵路支線是台鐵局著名支線之一，由彰化縣二水站到南投縣車埕站，具豐富觀光資源，已轉型為觀光鐵道；日本天龍濱名湖鐵道天濱線位於靜岡縣濱松市，全長67.7公里，昭和時代興建，是日本登錄的有形文化財，沿途景色與集集線相似。1050826

(中央社)