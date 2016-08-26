婦遇詐騙集團，中市警及時阻詐保120萬

台中市警察局第6分局市政派出所員警（左）及時阻止林姓婦人匯款，保住120萬元存款。（盧金足翻攝）

台中市警察局長陳嘉昌（左三）到市政派出所嘉勉及時阻詐的員警，警察局第6分局分局長林樹徽（右）強調警民合作，打擊犯罪，讓歹徒無可乘之機。（盧金足翻攝）

台中市警察局長陳嘉昌（左）慰勉市政派出所員警。（盧金足翻攝）

1名林姓婦女到西屯區大隆郵局要提領120萬元，郵局人員見她神色緊張覺得有異，立即向警方報案，林婦向警方表示，接獲電話，對方自稱地檢署檢察官，指她的健保卡遭人冒用

，又涉竊車集團犯罪，要求提款交付監管，警方告知是遇詐騙集團，為林婦保住120萬元。台中市警察局長陳嘉昌特別到郵局致謝及市政所慰勤，及時阻詐，否則120萬差點飛了！

警察局第6分局市政派出所巡佐裴福隆、警員葉璁諴昨天（25日）中午接獲大隆路郵局報案，有民眾需提領大筆現金，且提領原因不明疑似遭詐騙。

員警火速到大隆路郵局，林婦焦急的向警方說，有1名自稱地檢署檢察官的男子來電，指稱她的健保卡遭人冒用，還涉及竊車集團犯罪，基於司法程序，須提領款項交付監管，期間歹徒不斷用電話告訴林婦事態嚴重，並要與林婦約定交付監管金的地點，她擔心捲入重大刑事案件，才到大隆郵局提領120萬元。

大隆路郵局經辦人員表示，林婦提領金額過大，神色緊張且支吾其詞，立即通知警方，經員警了解案情，告知林婦遇到詐騙集團，她才安心將款項存回帳戶內。

警察局第6分局分局長林樹徽說，員警也當場作反詐騙宣導，希望林婦能將經驗分享給周遭朋友，讓民眾不會遭受詐騙集團誆騙而損失金錢，見林婦仍心有餘悸，還貼心將她載送返家。

陳嘉昌感謝大隆郵局行員及市政所員警及時阻詐，保住民眾的血汗錢，昨天下午到大隆路郵局致謝，也抵第6分局市政所慰勤，呼籲社會大眾，詐騙手法多變，如接到未顯示來電或是陌生的電話號碼時，當下應提高警覺，勿僅憑主觀意識，陷入歹徒詐騙話術，或撥打反詐騙電話「165」與「110」報案電話諮詢，以「1聽、2掛、3查」口訣反詐騙。

(中時)