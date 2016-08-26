警方跨轄逮毒品通緝犯 保險箱內搜到寶

警方跨轄區逮林姓通緝犯，順利於保險箱內翻出改造90手槍2把、子彈8發、海洛因238公克、安非他命590公克、電子磅秤等贓證物。（吉安警分局提供）

經警方清點後有改造手槍2把、子彈8發、一級毒品海洛因、二級毒品安非他命、電子磅秤等贓證物。（張祈攝）

吉安警分局偵查隊專案人員，昨天晚間跨轄在宜蘭縣境內，順利逮捕到年約36歲的林姓通緝犯，林男當時腳踏著電動平衡車正要返家，剛好被埋伏員警撞個正著，並於住戶保險箱內起獲改造90手槍2把、子彈8發、海洛因238公克、安非他命590公克、電子磅秤等贓證物，依違反毒品及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

偵查隊小隊長張家駿表示，吉安警分局偵查隊專案小組成員日前接獲可靠線索，林姓男子在花蓮涉嫌毒品及竊盜案遭到通緝後，躲藏在宜蘭縣境內，林男不但擁槍自重並且持續以販賣毒品維生，確實掌握林男宜蘭落腳處後，專案小組立即報准北上查緝。

昨天晚間8時左右，林男腳踩新買的電動體感平衡車，一副悠閒輕鬆的正準備要回家，警方見機不可失立即一擁而上，林男子看到大批員警將他團團包圍，當場雙眼猛眨驚嚇的說不出話來，只能乖乖的配合。

張家駿指出，警方在林男住家的查獲黑色密碼保險箱，經清點後有改造手槍2把、子彈8發、一級毒品海洛因、二級毒品安非他命、電子磅秤等贓證物，改造90手槍經警方初步鑑定皆具有殺傷力，全案經吉安警方詢問後，除了將男子依法遞解歸案偵辦外，同時也將進一步追查槍、毒的來源和流向。

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(中時)