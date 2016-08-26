全民瘋寶可夢 傳出首起買賣帳號詐騙案

寶可夢旋風席捲全國，網路上出現大批買賣帳號的訊息，現就傳出首件詐騙案件，刑事局呼籲玩家要小心被騙。

一名林姓男大生因抓寶很有一套，用了好幾個不同的帳號練到很高的等級，並透過臉書社團、寶物交易網販售。

本月10日，林男收到一名暱稱「阿弟仔」的臉友私訊，表示想買兩個30級的寶可夢帳號，共2800元，但是因沒有寶物交易網帳號，只能用LINE私下交易。為了取信於林男，「阿弟仔」詢問匯款帳戶後，立即爽快傳了兩張匯款完成的交易明細表。

林男一時不査，將兩組寶可夢的帳密給了對方，隨後至銀行刷簿子確認，卻發現並無款項入帳，仔細一瞧明細表，才發現上面匯入的根本就不是自己的帳戶。林男立刻急著跟「阿弟仔」聯繫，但他的LINE和臉書早已封鎖，根本找不到人。

警方指出，除了騙取寶可夢帳號，一名黃姓男大生上月底也在線上遊戲表明只要1550元就可代練提升排名，然而在幫1名網友代練後，對方LINE了1張匯款照片，黃男查詢並無收到錢，才赫然發現照片竟然是用修圖軟體偽造的，而對方也人間蒸發。

刑事局表示，近期出現多起網路遊戲帳號交易糾紛，其中不乏收了錢卻給不能使用的帳號的假賣家，以及騙取帳號卻不付錢的假買家，最大的共同點就是都使用通訊軟體私下交易，警方呼籲民眾勿沉迷網路遊戲，更避免私下買賣帳號，以免受害。有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

(中時)