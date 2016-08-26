印刷藝術節顛覆你的想像

印刷已經不止是印紙張、書本，經濟部工業局9月3、4日將在高雄勞工公園，舉辦2016印刷藝術節暨MIT嘉年華活動，連結在地印刷產業共同推動印藝技術，結合創意工作者進行MIT行銷推廣，邀請經典MINI老車、偉士牌機車大會師，還有車貼印刷藝術交流及晨光派對活動。

經濟部工業局表示，為了讓印刷更貼近生活，提升大眾對印刷技術有更深層認識、塑造更高價值，2016印刷藝術節暨MIT嘉年華將展示MIT優質廠商「彩貼藝術刺青婚禮Show」，由彩繪老師將印刷藝術運用在婚禮造型，為新人量身打造最潮刺青妝，新潮時尚、不失浪漫。

MIT廠商研發特殊性技術，藉由人體畫布展現彩繪之美，將印刷融入生活時尚之中，邀請達人現場示範車貼，讓民眾可以近距離接觸享受車貼的工藝創作，讓車貼文化成為汽車裝飾的一種潮流，現場將提供限量風格貼紙，歡迎民眾帶著馬克杯、小椅凳、皮件自己動手DIY，每日提供500份時下最潮的仿紋身貼紙，自己的刺青，自己貼。

9月3日上午7點30分舉辦「晨光運動早餐派對」邀請健身工廠專業教練群帶領大家一起咚肢咚肢大跳Zumba、拳擊有氧健康操，報名就送價值2800元MIT優質紀念品，再送活力早餐、抽iphone，「MIT微笑標章展售會滿額回饋抽」購買500元園遊券即可參加抽獎。

現場展出最先進印刷技術及第10屆金印獎得獎作品，由國立故宮博物院授權品牌-臻印藝術攜手合作的「南方小故宮複製畫迷你特展」，運用尖端的印刷技術與設備將傳統國寶畫作之藝術丰采，唯妙唯肖，栩栩如生重現，還有「3 D寫真館尋寶 送好康」彩繪大師曾進成以傳統技藝展現另類創意作品，邀請大家一起尋寶刮好禮，歡迎民眾前往參觀。(活動詳情請上http://www.printingaf.url.tw/查詢)

(中時)