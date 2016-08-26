13位英語教學助理與接待家庭相見歡

英語教學助理與接待家庭相見歡。（吳江泉攝）

來自美國抵臺服務的13名傅爾布萊特獎學金學人，與高雄市13個接待家庭相見歡，雙方在教育局的安排同遊彌陀體驗牽罟、虱目魚丸製作，讓英語教學助理與接待家庭都大呼過癮，讚嘆高雄真美外，也為英語教學助理、接待家庭跨海牽起文化與國際友誼交流。

高雄市自97學年度引進美國國務院傅爾布萊特獎學金得獎優秀青年來臺擔任英語教學助理，與在地英語教師於國小日常課堂上進行英語協同教學，迄今已邁入第9年，來臺的英語教學助理經過暑假1個月的訓練後，於8月底開學後正式加入英語教學行列。

這項專案計畫不但讓高市國小學童不用出國就能體驗道地的美式英語教學，勇敢開口用英語與外籍人士對話，而每月定期的中外師教學增能工作坊，也幫助許多在地英語教師開始嘗試甚至創新更多樣化、活潑的教學模式。

今年教育局為美籍英語教學助理甄選到13個接待家庭，配合推動海洋教育，特地安排英語教學助理與接待家庭同遊彌陀，在熱情的太陽與蔚藍的海洋的陪伴下體驗牽罟和虱目魚丸製作。

教育局副局長王進焱表示，高雄是個民眾很熱情、小吃美味、休閒娛樂及生活機能都很方便的城市，希望接待家庭與英語教學助理利用這一年的機會多多交流，期許這百年修得同船渡的緣分，能夠在牢牢繫緊英語教學助理與接待家庭，雙方在這一年都能有滿滿的收穫，讓跨國的友誼長久地延續下去。

(中時)