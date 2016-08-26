癌症來報到！4大類食物吃多易長瘤

常常吃以下4大類型的食物，有可能會讓體內的惡性腫瘤長大，且對健康造成危害。圖片來源：健康365

最近台北市衛生局公布一份2015年台北市10大死因，第一名依舊是蟬聯44年的癌症，同時也是國人十大死因第一名，對於癌症腫瘤的來勢洶洶，受到飲食的影響不少，如果在平日的飲食中，常常吃以下4大類型的食物，有可能會讓體內的惡性腫瘤長大，且對健康造成危害。

1. 油炸物

美國食品藥品監督管理局（FDA）的研究報告指出，經過高溫油炸的食物，隱藏著大量的致癌物質－－丙烯醯胺（Acrylamide），炸得越酥脆或有些焦焦的，可能含有更多的丙烯醯胺。另外在穀物、馬鈴薯、蔬菜、咖啡、麵包等食品中也會含有丙烯醯胺。另外油炸物也含有大量的反式脂肪，會對人體造成危害。提高脂肪肝、高血壓、糖尿病、肥胖、心血管疾病等風險。

2. 烤肉、燒烤

全球醫界和諸多研究皆表示烤肉會致癌，因使用高溫方式烹調，烤肉時會產生多環芳香碳氫化合物、異環銨等400多種致癌物質，如果高溫烹調的時間越長，累積的致癌物就越多。吃燒烤會提高胃癌、大腸癌、乳癌等風險，建議烤肉去掉黑黑焦焦的部分，減少致癌物的攝取，也要避免搭配冰啤酒，以免讓致癌物增加吸收。

3. 變質食物

大量吃發霉食物會引起肝癌發生，尤其排行第一的黃麴黴毒素，已被公認為是致癌物質。建議需注意食物的保存時間，許多人都有節儉的好習慣，但其實變質、過期的食物，其中的營養已經流失了，吃了只會對身體造成反作用，尤其是花生、玉米或其他食物，應該避免食用以免危害到健康。

4. 醃製食物

飲食習慣不好會引起胃癌和大腸癌，目前這兩大癌症已經是國人前五名癌症死因之一，應該要避免食用到醃漬類食物。因為醃漬類食物常會添加亞硝酸鹽來延長保鮮期。研究指出亞硝酸鹽是致癌物之一，無論是泡菜、香腸、酸菜、醃肉等等都會因醃製過程中產生亞硝酸鹽，長時間吃的話就會致癌。

美國食品藥品監督管理局（FDA）提醒大家可以這樣做，注意飲食安全：

1. 控管食物烹煮時間與溫度，如果時間過長恐會出現大量「丙烯醯胺」。

2. 調整飲食習慣，少吃油炸食物，烹調方式可改為清蒸、水煮。

3. 飲食方面以簡單清淡為主，少吃精緻化的食物。

4. 可以多吃新鮮蔬果，幫助體內有毒物質排出。

(中時電子報)