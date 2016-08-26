知名電子集團與話題女神Dudu合作 行銷吸睛

憶聲電子集團歌林品牌動作頻頻，繼移動式空調、營業用小家電等成功上市，予人耳目一新印象後，品牌行銷方面也透過與新一代網路話題女神Dudu合作，自8月起在網路歌林官方Facebook粉絲團、歌林Youtube專屬頻道、歌林新官網…，同步推出多部 2016年新品網路廣告影片：包括全新65吋液晶顯示器、手壓式義式濃縮咖啡機、兩用式塵螨吸塵器、移動式空調…。

透過結合年輕族群的生活用語與趣味橋段，以創意串連互動，吸引新世代消費群的目光。不僅引發網友關注，四部影片上映不到兩周，已在各平台累積數萬按讚與討論，更捕獲年輕世代的喜愛與肯定，讓他們重新認識歌林、喜歡歌林商品。

憶聲電子集團總經理張鏡湖指出，自2012年接手歌林品牌經營後，憶聲一直思考如何在既有的家電市場競爭框架中，走出一條全新的道路。特別是在網路化、年輕化趨勢下，重新出發的歌林需要調整並加快腳步，才能從眾多競爭者中勝出。因此本次透過全新歌林官網、歌林Facebook紛絲團、歌林官方Youtube頻道，結合網路話題女神DuDu、偶像劇新秀哲軒的演出，以多支網路微影片聯手出擊，搭配手機、平板追片熱潮，希望藉由不同於以往傳統家電業的操作，讓歌林與年輕世代接軌。

新生代網路人氣女神DuDu表示，很高興能與Kolin歌林合作拍攝一系列網路影片。本身擁有多個粉絲團，數萬死忠粉絲的嘟嘟，目前是網路與展場、平面演出、備受矚目的人氣新星。雖然在拍攝前罹患重感冒，但是她仍然抱病上場，敬業地完成拍攝。DuDu謙虛地指出：「這是第一次參與短片拍攝。面對動態鏡頭，多少都有點緊張，很擔心自己表現不夠好拖累大家。還好男主角的演出經驗很豐富，劇情也很有趣，所以把握機會全力投入，希望大家會喜歡演出的成果。」

對於這次參與拍攝的全新65吋液晶顯示器、手壓式義式濃縮咖啡機、兩用式塵螨吸塵器、移動式空調…四個商品，DuDu表示本身最喜歡、印象最深的是兩用式塵螨吸塵器。「因為我本身也是過敏體質，家裡也有養狗，加上一過敏就會噴嚏打個不停，眼睛也不舒服，所以我覺得兩用式塵螨吸塵器真的很吸引我。而且我發現它其實不重，女生也可以很輕鬆使用，」DuDu說。

本次Kolin歌林與網路人氣女神DuDu合作，一登場就受到矚目。影片上檔第一天，就有熱心的粉絲和她分享影片訊息，後來更有網友和她發訊討論商品是否好用，她也發現原來還有好多身邊的朋友都在關注歌林。DuDu表示：「這是個有趣的經驗，參與歌林網路影片拍攝後，才發現原來歌林有好多種商品，而且大家對歌林越來越注意了。」事實上，透過嘟嘟參與拍攝的網路微影片宣傳，不僅讓更多年輕世代消費者接觸到歌林，也讓這個53歲的品牌更年輕化。

接下來，DuDu將會參加歌林後續的實體活動，包括經銷商大會、ÍCRT樂團大競技，都將可以看到嘟嘟的美麗身影。DuDu：「我希望歌林能越來越好，穩定發展，更希望大家都可以常常看到我和歌林！」

(工商)