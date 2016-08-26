割盲腸大出血險丟命 竟是血友病惹禍

一名20多歲男性上班族日前盲腸炎開刀，手術相當順利，不料術後在病房休息時肚子突然腫脹凸起，腹內大量出血、血壓狂掉幾乎休克，緊急轉往台中榮總檢查，確診為中度血友病。

收治患者的台中榮民總醫院罕病暨血友病中心主任王建得今天受訪時表示，該名患者20多年來從不知自己有血友病，一問之下才發現，原來他從小身上就常有不明瘀青，但他認為瘀青是「男生的標記」，沒什麼大不了，直到確診血友病後，才發現原來過去早有徵兆。

他說，血友病是一種缺乏凝血因子的先天性遺傳疾病，不少重度患者一出生就腦出血，或是走動時出現關節紅腫、經常瘀青不退，多半在1歲左右就會確診，但輕度、中度患者因症狀較不明顯，經常到了長大成人後，開刀發現血流不停才確診。

王建得指出，目前全台領有重大傷病卡的血友病患者約有1000多名，評估還有2000名沒發現或不想被標記為血友病的輕度患者，一旦開刀或遭遇重大意外，急救人員無法即時施打凝血因子。

王建得也提醒，日常生活中如傷口不易癒合，流鼻血超過15分鐘、拔牙超過30分鐘血流不止，容易牙齦出血或是經血量過多，就得當心是血友病或類血友病徵兆。1050826

(中央社)