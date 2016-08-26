納丹病逝 新加坡人心目中英雄人物

特派員看世界專欄新加坡前總統納丹病逝享壽92歲，今天下午將舉行國葬儀式，納丹擔任總統12年，不僅是第2位民選總統，也是歷任總統中任期最長的一位。新加坡人心目中多視他為英雄人物。

納丹去年4月14日因腦出血在中央醫院接受長達3周治療，今年7月31日因中風再度送進中央醫院加護病房治療，但未能脫離危險期，22日晚間逝世。

納丹逝世消息傳出，新加坡人均同感悲傷，他的一生都獻給了新加坡，新加坡總統陳慶炎說，每當新加坡需要納丹的時候，納丹都會挺身而出。

這句話其來有自，納丹由於擁有國家安全、國防和外交領域的豐富經驗，因此對當年領導國防與戰略研究院能夠做出策略性方向，對新加坡的國防做出重要貢獻。後來這個學院也轉換成今天的拉惹勒南國際關係學院，是東南亞首屈一指的智庫。

納丹一生奉獻給新加坡，曾獲淡馬錫勛章（一級）、功績獎章、公共服務星章等，功績卓著。

納丹的靈柩昨天早上從錫蘭路的住家移往國會大廈，大批新加坡民眾沿路表達敬意，昨天雖是上班日，不少上班族仍利用空檔時間赴國會大廈鞠躬致意。

不少人在排隊等候時即難過的流下淚來，緬懷納丹這位印度裔的總統對新加坡做出的貢獻。國會大廈裡，大批民眾神情肅穆，有的低頭祝禱，有的頻頻拭淚，這也充分說明納丹在新加坡人心目中的地位。

日本首相安倍晉三夫婦昨天更飛抵新加坡，在下午進入國會大廈，雙手合十表達對納丹的敬意。

納丹一路走來，始終勤勉自持，他到28歲時才獲獎學金唸大學，75歲時才開始學習中文，更寫得一手好書法。國會大廈裡一名前往弔唁的建國一代老者說，這種學習態度很值得許多新加坡年輕一代學習。

國會大廈裡，新加坡人不分族裔在短短15秒悼念鞠躬過程中，以各自的方式表達對納丹的感激，納丹的靈柩上覆蓋新加坡國旗，旗面上的五星和彎月與頭部對齊，象徵新加坡對納丹致上最崇高的敬意。

新加坡從23日起的政府建築物均降半旗，到今天出殯為止。

納丹雖然辭世，但新加坡人不分老少、種族、宗教緬懷納丹，諸如此類發自內心的崇敬方式，對納丹來說也許可以堪稱是最完美的謝幕。1050826

(中央社)