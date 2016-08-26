台北電影學院 邀少年Pi美國製片任講師

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台北市電影委員會主辦「2016台北電影學院」系列活動，邀請歐美及亞洲資深製片擔任講師，包括「少年Pi的奇幻漂流」美國製片克麗絲汀娜．李．史托姆等。

台北市電影委員會主辦的「2016台北電影學院」，將於9月19日舉行「電影專業講座」，9月26日至10月1日舉行「國際製片工作坊」。

打頭陣的9月19日「電影專業講座」講師大有來頭，由曾任威尼斯影展、鹿特丹影展、盧卡諾影展主席的國際知名影人馬可‧穆勒(Marco Mueller)，介紹國際影展，讓台灣電影人士深入瞭解國際影展。

而台灣資深電影監製李烈和葉如芬也將展開對談，探討台灣電影獨立製作的特色以及如何拍攝優質電影等相關議題。「電影專業講座」的活動全程免費，有興趣的民眾皆可報名參加。

「國際製片工作坊」，邀請歐美及亞洲資深製片擔任講師，包括「大藝術家」及「少年Pi的奇幻漂流」美國製片克麗絲汀娜．李．史托姆(Christina Lee Storm)、「台灣新電影保母」監製廖慶松、跨國經驗豐富的監製葉育萍。

另外包括「毒粉風暴」荷蘭製片尤斯特‧狄佛利斯(Joost de Vries)，「門徒」、「維多利亞一號」、「東京奏鳴曲」的泰國製片許維文(Raymond PHATHANAVIRANGOON)等陣容。

講師們將針對亞洲電影市場及亞洲電影於國際影展的地位作深入探討並分享進入國際影展的竅門，同時從台灣電影工作者的角度，共同傳授與分享國際拍攝技巧。1050826

(中央社)