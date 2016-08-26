螞蟻人的救星！有這個就不怕得糖尿病？

苦味阻斷即採用不同的方法阻擋你嚐到苦澀的感覺，如果在食物中拿掉此成分，就會增加食品不必要的糖分和其它甜料。圖片來源：健康365

在食品工業中，經常以加糖來平衡某些食物中的苦味，但是糖吃多了對身體一點也不好，近來有公司研發出一種天然的「bitter blocker（暫翻：苦味阻斷劑）」，成為許多螞蟻人的福音。

bitter blocker是一種真菌的菌絲，磨成粉和液體混合後，再加入具苦味的食物中，它會將舌頭中控制苦味的味蕾鎖定，直到唾液將它帶走。即採用不同的方法阻擋你嚐到苦澀的感覺，如果在食物中拿掉此成分，就會增加食品不必要的糖分和其它甜料。這之間便有足夠的時間來欺騙你的味蕾，讓你感覺不到任何苦味，進而避免不必要的糖份攝取。

吃下添加過多的糖可能會提高肥胖、第2型糖尿病和心臟疾病的風險，世界衛生組織（WHO）建議限制添加糖的加工和包裝食品，以佔5％-10％卡路里為限，大約是一天6-12茶匙，但通常只要我們喝一罐375ml的可樂或百事可樂，就已經吃下超過9茶匙的糖了。

那麼，哪邊能夠得到這種成份呢？這項產品目前美國及加拿大還不通用，但在澳洲已獲得批准，相信不久後很快地將前進到日本和歐盟。不過，有趣的是，如果你前往這些地方，你可能不會知道自己已經吃下bitter blocker，因為它既沒有味道，且被歸類於成分表上的「天然香料」之一。

由於味覺阻斷劑是一種新的成分，所以，我們尚不知道長期影響是怎樣、可以放心地消耗掉多少、或是否會影響我們的健康，因此仍需要時間來證實。不過，至少它確實可以控管嗜吃甜食者的攝取量。

(中時電子報)