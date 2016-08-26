天花板藏槍老梗 又被警偵破

高市刑大逮獲改槍的「輝仔」(右2)，及同住的毒友「高仔」。 (劉宥廷翻攝)

警抓準時機，衝大前逮捕並喝令「高仔」不准動 。(劉宥廷翻攝)

綽號「輝仔」49歲王姓毒品通緝犯改槍，還怕警上門查緝，在屋外裝監視器監看，但仍躲不過高市刑大攻破逮人；警方除在天花板搜出改造手槍、13顆子彈及大批改造工具外，還在與他同住的友人身上起出5.5公克海洛因，全案將2人依槍砲、毒品罪送辦。

王男因染毒導致妻離子散，子女監護權歸屬妻子，但他仍沒改過自新，依舊吸毒被通緝，甚至還改槍，高市刑大偵2隊獲報追查，鎖定王男居住前鎮區，但蒐證發現王男住所外頭裝有2支監視器，警為避免打草驚蛇，在30公尺外埋伏等時機。

果不然，和王男同住的毒友、綽號「高仔」51歲王男在23日晚7時許外出之際，警方見時機成熟，衝上前攔人，當場在其身上搜出海洛因毒品，另同步衝入屋內，驚醒躺在房間床上的「輝仔」，他見警全副武裝出現在眼前，嚇到動也不敢動。

兩人都被警壓制後，警方逐一搜查屋內，不過，找了半小時就是找不到改造槍及子彈，最後在鐵捲門上方天花板內的輕鋼架查獲改造手槍1支、子彈13顆；王男坦承改槍，供稱上網自學槍彈改造，也曾看過改造槍械的書籍，僅好奇改造用來把玩，否認販賣；另嫌「高仔」則辯稱不知屋內藏有槍彈，只坦承向綽號「煌仔」男子買毒來吸，否認自己是藥頭。

而天花板藏槍老梗老是被警破，曾在去年、今年在天花板內查到槍的偵查佐曲有光，認為當事人多半研判警比較不會注意到，也可防他人發現，但辦案經驗豐富的他就是愛查這塊且憑頻藉直覺，果真再度建功。

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(中時)