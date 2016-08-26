華航首架A350正式出廠 9月初試飛翱翔天際

華航首架A350正式出場即將試飛。（圖／華航提供）

華航首架A350-900 XWB (Xtra Wide Body) 客機已於空中巴士法國土魯斯 ( Toulouse ) 總廠完成組裝、正式出廠，即將展開地面測試，九月初執行首次試飛，預計第三季完成交機。

華航共訂購14架空中巴士A350客機，為國內率先使用此款最新機種的航空公司。尾翼噴上華航「紅梅揚姿」的第一架A350，在空巴總廠完成機身組裝、全機塗裝後，最後階段的發動機及客貨內艙安裝也已完工，本周正式出廠；接下來將進行一系列的地面及飛航測試，一切就緒後即可正式交機。空中巴士預計在今年第三、四季，陸續交付華航4架A350新機。

空中巴士A350-900 XWB被譽為全球「最科技、最環保、最節能、最寬敞、最安靜」的新世代機種，客機機身 70% 採用全新複合材質等先進材料，有效減輕航機重量及提升安全性；搭載最新勞斯萊斯Rolls-Royce發動機，每趟旅程有效減少 25% 二氧化碳排放量，並大幅降低維修費用成本。

華航A350新機客艙設計延續 NexGen新世代風格，加上創意、年輕與時尚的元素，提供32席「豪華商務艙」、31席「豪華經濟艙」及243席「經濟艙」共三個艙等306個座位服務。交機後將先飛航香港等區域航線，未來將派飛阿姆斯特丹、維也納及羅馬等長程航線，成為歐洲線的主力機種，帶領旅客體會獨特舒適的高空旅程。

(工商)