韓國的防蚊扣正夯！蠶豆症兒童如果使用恐...

蠶豆症的正式名稱為葡萄糖-六-磷酸鹽去氫酵素缺乏症，是一種很常見的性聯隱性遺傳先天代謝異常疾病。圖片來源：健康365

近來韓風當道，導致許多人愛用韓貨，媽媽們也喜歡買韓國用品給小孩子使用，去年的登革熱疫情相當可怕，導致媽媽們一窩蜂地購買防蚊用品，以備不時之需。

其中受到許多人歡迎的韓國「防蚊扣」，可隨身攜帶相當方便，不少家長都躍躍欲試，但適合蠶豆症的小朋友使用嗎？

首先，我們要先瞭解一下什麼是蠶豆症？蠶豆症的正式名稱為葡萄糖-六-磷酸鹽去氫酵素缺乏症（Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency, G6PD deficiency），是一種很常見的性聯隱性遺傳先天代謝異常疾病。蠶豆症發生的原因和紅血球中葡萄糖-六-磷酸鹽去氫酵素（G6PD）功能缺乏有關聯，G6PD為紅血球在葡萄糖分解代謝過程中的一個重要酵素，可以保護紅血球免受氧化反應的破壞。天生缺乏G6PD的人，在接觸或使用到如蠶豆、樟腦丸、紫藥水、磺胺藥品，及部分解熱鎮痛劑時，會因為紅血球無法將過多的氧化物還原，造成紅血球內過氧化氫堆積，導致紅血球破裂，而產生溶血反應。

防蚊扣標示的主要成份為Paraffin oil及 Citronella，分別是指石蠟油和香茅，香茅屬天然精油成份，因特殊氣味讓蚊子不敢靠近，但是其效用有限，不是使用之後蚊子就一定不會過來。防蚊扣主要是靠香茅氣味而達驅蚊效果，雖然蠶豆症患者缺乏對香茅產生不良反應的相關證據，但無法代表其防蚊產品之內容物均如標示所示，且必須考量是否對香茅過敏，因此使用於2歲以下孩童前還是建議三思會比較適當。

(中時電子報)