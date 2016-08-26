打呼到旁人受不了？快來試試4種止鼾法

頻繁打鼾可能意味著你的呼吸道稍微變形或懸雍垂太長，這些可能會造成阻塞性睡眠呼吸中止症，甚至導致大腦和心臟因缺氧而損傷。圖片來源：健康365

晚上打呼連連讓室友或枕邊人難以入睡、卻又不知如何停止打鼾嗎？那你來對了地方！這裡有幾種方法可以讓你在夜裡正常呼吸。

首先，考慮看個醫生，因為頻繁打鼾可能意味著你的呼吸道稍微變形或懸雍垂太長，這些可能會造成阻塞性睡眠呼吸中止症，使你停止呼吸幾秒鐘或幾分鐘，情況嚴重的話甚至可能導致大腦和心臟因缺氧而損傷，因此，如果不是因為感冒或過敏造成，最好先去看醫生，以排除任何潛在的嚴重疾病。

這裡有五個方法可以停止打鼾：

1. 睡眠時使用下顎前置裝置（MADs）

藉由下顎前置裝置（Mandibular advancement devices，MADs）將你的下頷向前拉，讓你在睡覺時能幫助擴大呼吸道、減輕上呼吸道阻塞，保持呼吸道暢通，避免睡眠呼吸中止症。

2.減重

過多的脂肪堆積在你的脖子，會造成壓力並增加呼吸道的收縮，適度減重可以幫助鬆開呼吸道，減少周圍的壓力。

3.鍛煉喉部的肌肉

試試這些加強鍛煉：

大聲背誦字母表中的母音（A、E、I、O、U）三分鐘，一天三次。

用舌頭頂住你的門牙後再倒退，重複三分鐘。

做噘嘴、抿嘴的動作，每次30秒。

張開嘴巴後下顎左右擺動，保持每個位置30秒。

4. 自製鼻鹽水噴霧劑

自製有效的鼻噴霧劑，只需要混合兩茶匙的食鹽和消毒蒸餾水一杯，就能夠洗出積聚的黏液。此外，鼻鹽水還能夠滋潤乾燥的鼻腔和改善輕微發炎，高濃度鹽水也能殺死細菌，有助於治療感冒。

(中時電子報)