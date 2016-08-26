城中獅子會 跨海送愛到澎湖

高雄市城中獅子會愛心送澎湖。（吳江泉翻攝）

高雄市城中獅子會今（26）日發起社會服務活動，跨海送愛心到澎湖，發放民生物資、捐助弱勢學童學習扶助金與獎學補助金等，共有120多人專程參與，捐助的民生物資與金額總規模高達百萬元，在一片經濟不景氣聲中，更凸顯愛心的可貴。

活動在澎湖縣湖西鄉南寮村活動中心舉行，高雄市城中獅子會會長蔡振華表示，他來自澎湖，特別了解偏鄉之苦，配合今年國際獅子會300E1區「樂善好獅、誠信正實」的理念，發起了這項愛心活動，這項活動結合了高雄市第一、春秋、新興fhb、正修、碧濤、國敏、又新、四維、華灣、二聖、百合、海洋、新強薇、華納、南美、愛瑪世、高大精英、台中市民泰等獅子會，還有鋐坤企業等多個知名企業與個人的熱情參與，才促成了這次行動，相當難得。

蔡振華表示，希望這次的活動有拋磚引玉的功能，讓更多的人、更多的團體發現偏鄉的需要，將愛心送進澎湖。

城中獅子會成員之一的高雄市議員曾俊傑則表示，這只是個開頭，希望有更多人的參與，延續接力愛心送暖的行動。

活動除了發放湖西鄉各村落弱勢家庭民生物資外，也捐助湖西國小弱勢兒童學習扶助金、獎學補助金與文具等，除了120多名專程跨海前往的獅兄獅弟，也吸引相當多當地民眾前往，現場熱鬧、溫馨。

(中時)