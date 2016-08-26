再平衡 毋需更多基地 美軍拓展「太平洋之路」

圖為美軍與印尼部隊2014年在「太平洋之路」任務中進行實彈演練預演的資料照。（圖/美國太平洋司令部）

中國為了貫徹成為海洋強權的大戰略，除了在南海吹沙造島，進行軍事部署外，也積極在全球建立軍事基地。而美國為了與中國抗衡，也致力落實亞太再平衡戰略。據美國《陸軍時報》（Army Times）報導，陸軍將擴大「太平洋之路」（Pacific Pathways）任務，計畫由一支國民警衛隊旅率領，將任務擴及越南。

「依我看來，『太平洋之路』是35年來我所看過的最大訓練與演習創舉，」美國駐太平洋陸軍指揮官布朗（Robert Brown）說，「這為作戰指揮官提供了選擇。」他並指出，這能讓美軍在不需要更多基地的狀況下，在更多地區體驗更多面相。

「太平洋之路」不僅是美國亞太再平衡戰略的一部分，也讓美國能派部隊到世界特定地區，以支援各地作戰指揮官。

此外，這也讓美軍能透過「太平洋之路」，進行派赴海外的訓練、演習及實際演練。例如，美軍在以往的相關任務中，需要花上13小時，才能重新組裝好一架直升機，但如今只需要3小時。

美軍正不斷發展並擴大相關概念，今年駐太平洋陸軍將首度執行所謂的「逆轉路徑」（reverse Pathways）任務。也就是不派部隊到新加坡、日本及加拿大，而是讓這些國家的部隊到夏威夷、華盛頓州和阿拉斯加與美軍共同接受訓練。

布朗說，未來美軍將為「太平洋之路」任務增加更多據點，如越南和尼泊爾都是可能的選項。

布朗說，自5月以來，他已與近24個亞太國家軍事領袖會面，而他們都表示願意參與，其中有些甚至表示，對「逆轉路徑」很感興趣。

(中時電子報)