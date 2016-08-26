爸媽必學！從哭聲辨別寶寶怎麼了

不同的原因，寶寶也會發出些微不同的哭聲，所以只要學會分辨寶寶的哭聲，就能夠「聽音辨因」，了解寶寶可能哪裡不舒服。圖片來源：pixabay

爸爸媽媽在照顧嬰兒的時候，一定都有過孩子早哭晚哭、卻不曉得到底為什麼哭的惱人經驗，因為寶寶沒有語言能力，僅能透過哭來表達不適，但是寶寶哭的原因百百種，又該如何知道寶寶現在需要的是什麼呢？

其實，不同的原因，寶寶也會發出些微不同的哭聲，所以只要學會分辨寶寶的哭聲，就能夠「聽音辨因」，了解寶寶可能哪裡不舒服：

1.寶寶餓了

如果寶寶的哭聲音調高，聽起來十分淒厲、絕望，同時伴隨著肢體晃動、嘴巴動個不停、陷入瘋狂等舉動，就很有可能是寶寶處於飢餓狀態，如果上次哺乳的時間已經間隔1.5-3小時以上，就更可以確定是寶寶餓了。

2.寶寶累了

如果寶寶的哭聲帶著喘息、無助且哭聲斷斷續續，加上寶寶出現揉眼睛、雙眼發紅浮腫、閉著眼睛卻不休息等狀態，很可能是因為寶寶累了，爸媽只要稍加安撫寶寶入睡即可，這也是寶寶眾多哭泣原因中較好處理的一個。

3.寶寶感到無聊或受到驚嚇

相較其他哭聲，寶寶在感到無聊或受到驚嚇時，哭聲較小且呈現斷奏的感覺，此外，感到無聊的哭聲很容易就能夠轉換成笑聲，但受到驚嚇則可能從哭聲升級成尖叫聲。如果寶寶受到驚嚇，可能會將頭轉離你或刺激物，或生氣的對著某個物體直眨眼睛。

4.寶寶被激怒或不舒服

如果寶寶的哭聲聽起來不太自然，彷彿像在發牢騷，且不斷出現「嗚哇-嗚哇」聲音由小到大的頻率的哭聲，加上雙手不停拍打、臉部皺成一團，就很有可能是寶寶正在生氣，或者感到不舒服。

5.寶寶感到痛苦

若寶寶的哭聲相當尖銳刺耳，同時拱起背部、呈現煩躁不安的狀態，很可能是因為感到疼痛，爸媽們最好檢查一下是否有外物弄痛寶寶，或者寶寶出現腸腹絞痛等症狀。

(中時電子報)