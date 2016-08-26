新設橋頭地院 強化現代司法品質

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台灣橋頭地方法院新落成，可解決地處大高雄邊陲地帶民眾到地院洽公舟車勞頓辛勞，院長莊秋桃（圖）26日期許強化現代司法品質。中央社記者陳朝福高雄攝 105年8月26日

台灣橋頭地方法院新落成，被財團法人台灣建築中心評定為黃金級綠建築，也可解決地處大高雄邊陲地帶民眾到地院洽公舟車勞頓辛勞，院長莊秋桃今天期許強化現代司法品質。

橋頭地方法院座落於高雄市橋頭區，預定9月1日掛牌成立，莊秋桃先說明新設源起和便民措施，她最主要期許能解決地處大高雄邊陲地帶的民眾，到地院洽公決事必須耗時費力，舟車勞頓的辛勞。

莊秋桃表示，橋頭地方法院緊臨高雄市都會公園，外圍沿高楠公路有捷運紅線經過，並與楠梓加工出口區、高雄大學毗鄰，可改善高雄地區270多萬民眾共同使用原高雄一個地方法院的壅塞。

橋頭地方法院轄區大都是大高雄的邊陲地區，居住在橋頭、左營、楠梓、大樹、鳥松、仁武、大社、岡山、燕巢、永安、彌陀、梓官、路竹、阿蓮、湖內、茄萣、田寮、旗山、美濃、內門、甲仙、杉林、六龜、那瑪夏、桃源、茂林等地區的民眾，要到法院洽公時可前往橋頭地方法院接洽辦理。

橋頭地方法院植栽多樣綠化，院區約2萬坪，設有辦公廳舍大樓和生態池及步道與公共藝術設置，莊秋桃表示，院區兼具環境保育及人文價值等特色，為融合傳統、科技、環境與綠能的新地標。1050826

(中央社)