仿效日本 新竹火車站前廣場擬視覺延伸

我要評比

繼新竹轉運站啟用後，為解決新竹火車站前站壅塞交通，竹市府下一步擬將參考東京有樂町車站，將站前廣場大改造，藉此達人車分流概念。

市長林智堅今天表示，新竹火車站是全台現址歷史最久的火車站，更是新竹市重要地標，營造優質的人行動線與美化周邊環境，是市民引頸期盼的大事，盼透過廣場改造與文資維護，有效帶動前後站都市機能，重現新竹火車站百年風華。

竹市府交通處表示，火車站前庭廣場、站前廣場及兩廣場間的中華路，未來規劃都將統一鋪面材料與植栽，並參考國外案例，採簡約大方的線條設計，既有的花台與矮牆也將一併拆除，以達到視覺通透與開闊的效果，矮牆拆除後，站前廣場周圍的人行步道也將從3公尺拓寬為5公尺。

此外，站前廣場未來將不再開放機車與汽車臨停，並規劃在中華路設置臨停區，鼓勵市民「以人等車」的方式，取代車輛臨停的現象，周邊也將增加樹木植栽。

林智堅強調，新竹轉運站啟用後，已成功移轉中華路、林森路及中正路每日約3500輛車流，具體改善站前交通，盼透過景觀設計與空間重新配置，完善車站周邊人行動線，讓旅客一踏出火車站，就能感受到嶄新且視覺穿透的大廣場。1050826

(中央社)