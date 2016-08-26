陸祭出重賞　全隊打進世界盃獎金3億

2018年世足賽亞洲區預賽進入12強決戰。為了激勵國家隊，大陸中國足協開出全隊贏1場球獎勵人民幣300萬元的重賞。要是踢進世界盃，全隊更可拿到至少6000萬元獎金。

依照賽程，亞洲區預賽12強決戰分為2組，每組6隊，採循環賽制，每隊須與同組各隊比賽2次，因此各隊共須比賽10場，每組前2名便晉級世界盃。

以此計算，大陸國足一旦晉級世界盃，等於是每場贏球獎金300萬元的再加倍，總額6000萬元相當於新台幣近3億元。

北京青年報報導，先前的2018年世足賽亞洲區預賽賽程中，中國足協開出的全隊單場贏球獎金是50萬元（新台幣約240萬元）。報導形容，12強單場300萬元的獎勵，是「史無前例的重獎」。

報導指出，除了足協發放的6000萬元外，大陸各大贊助商屆時也將提供最少3000萬元的獎金，大陸國足累計就將領到超過9000萬元的鉅額獎金。

除了鉅額獎金，中國足協還特地為大陸國足租下包機，載運全隊前往各個賽場所屬城市。其中，為配合9月1日在首爾首戰南韓隊，中國足協甚至在球員下榻的飯店設置一間24小時服務的餐廳，隨時為球員提供專屬餐飲。

足球是深受大陸民眾喜愛的運動，球迷人口眾多。但大陸國足表現並不出色，長期受到球迷詬病，嘲諷的文章及笑話始終不斷。至今，大陸國足僅在2002年因日、韓一同主辦，亞洲空出2個名額而打進世界盃，但預賽就以3戰全負被淘汰。1040826

(中央社)