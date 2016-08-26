里約奧運惜敗激鬥志 雷千瑩再戰東京

中華隊射箭女將雷千瑩（圖）雖為里約奧運女團銅牌一員，但個人賽以些微差距不敵頭號種子而無緣16強；26日她說，此役輸得可惜，但也激起她的鬥智，讓她再戰東京奧運的目標更為明確。中央社記者李晉緯攝 105年8月26日

中華隊射箭女將雷千瑩雖為里約奧運女團銅牌一員，但個人賽以些微差距不敵頭號種子而無緣16強；今天她說，此役輸得可惜，但也激起她的鬥智，讓她再戰東京奧運的目標更為明確。

中華隊在剛落幕的里約奧運中，靠雷千瑩、林詩嘉、譚雅婷聯手拿下射箭女子團體賽的銅牌；個人賽中，雷千瑩在與韓國女將崔美善激戰4局後，以29比29、26比28、28比29、27比27惜敗，無緣晉級16強。

雷千瑩表示，這次奧運最激動的時刻就是團體賽奪下銅牌之際，最可惜的地方則是個人賽小輸韓國勁敵無緣持續晉級。

雷千瑩說，她個人的狀況後來調整得不錯，對上頭號種子崔美善的比賽中，1、4兩局都平手，2、3兩局分別只輸2分、1分，讓她感到十分可惜，但這場比賽也成為她再戰2020年東京奧運的動力。

回想兩次奧運經驗，雷千瑩說，2012年倫敦奧運是她首次代表國家參加奧運，當時抱著學習的心情，今年的里約奧運她更有企圖心，也有更明確的目標，但也因此有些壓力，所以沒有發揮到最好。

雷千瑩提到，射箭練久了，技術上已經沒有太大問題，勝負的關鍵往往在心理層面，如何將壓力轉化成助力是她要持續面對的課題，接下來她會好好沈澱一下，希望經過休息、調整，接下來能順利獲得2017年台北世大運、2020年東京奧運國手資格，並在東京奧運有所突破。

雷千瑩的父親雷良基說，女兒練射箭有很多辛苦的地方，為了配合國家的徵召、訓練的安排，讓她和家人相處的時間變得很少，很多節日、假日都無法與家人團聚，但是為國家出征總是一份榮耀，有機會的話，當然希望她再戰東京。1050826

(中央社)