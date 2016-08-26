何謂G20？ 簡單看懂大國遊戲

2016年G20峰會將在9/4-5於杭州舉辦。（圖/新華社）

今年的G20杭州高峰會即將在9月4、5兩日於杭州舉辦，但何謂20國高峰會？又是哪20個國家？到底包含了哪些領域和議題？會期到底多長？這些疑問都將在本文中一一介紹。

二十國集團（Group of Twenty, G20）是一個國際綜合的經濟論壇，創立於1999年，是一個世界經濟的非正式對話機制。主要成員包含7大工業國（G7, 美國、英國、法國、德國、義大利、日本、加拿大）、金磚5國（BRICS, 中國、印度、巴西、俄羅斯、南非）、7個大型及重要經濟體（澳大利亞、墨西哥、韓國、土耳其、印尼、沙烏地阿拉伯、阿根廷）以及歐盟。這20個成員的國內生產總額（GDP）和貿易總量占全球8成以上，總人口則占全球2分之3以上。

此集團每年召開一次峰會，本次選擇杭州主辦的是第11屆峰會，G20高峰會包含關注度最高的領導人會議和財長及央行行長會議，這兩場專要會議經常能達成國際的經濟政策、協議或全球治理的意見，同時還有農業、能源和貿易等各國部長會議、婦女代表會議和青年會議，前後將持續一年共超過60多場的論壇及會議。不只有經濟層面，更提供一個平台讓世界上更多組織和個人能發聲。

本屆杭州峰會的主題是「構建創新、活力、聯動、包容的世界經濟」，本次除了將討論年初聯合國公告的《2030年可持續發展議程》如何落實外，更嘗試解決世界的赤貧地區問題。日前，東道主中國外交部已宣佈與會貴賓名單，除了20國國家領導人之外，還包含聯合國秘書長潘基文（Ban Ki-moon）、世界銀行行長金墉和國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）等國際組織代表，以及8位特邀國家嘉賓，新加坡總理李顯龍和泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）都將出席會議。

(中時電子報)