全台最美的藥局！添好運引領藥局輕時尚

一般藥局給人的印象，大多傾向中規中矩，不過隨著時代變遷，也愈來愈多藥局，依循著藥師個人品味，走出藥局專屬的獨特風格。圖片來源：健康365

說到藥局，你的腦內會浮現什麼樣的畫面？是歷史悠久的舊式西藥房，還是窗明几淨的新式藥局？一般藥局給人的印象，大多傾向中規中矩、制式明亮，以凸顯藥師的專業感，不過隨著時代變遷，也愈來愈多藥局，依循著藥師個人品味，走出藥局專屬的獨特風格！

一般藥局給人的印象，大多傾向中規中矩，不過隨著時代變遷，也愈來愈多藥局，依循著藥師個人品味，走出藥局專屬的獨特風格。圖片來源：健康365

一般藥局給人的印象，大多傾向中規中矩，不過隨著時代變遷，也愈來愈多藥局，依循著藥師個人品味，走出藥局專屬的獨特風格。圖片來源：健康365

一般藥局給人的印象，大多傾向中規中矩，不過隨著時代變遷，也愈來愈多藥局，依循著藥師個人品味，走出藥局專屬的獨特風格。圖片來源：健康365

這家位於桃園市平鎮區的添好運大藥局，堪稱全台最美藥局之一，絕對值得來此一訪，進行衛教諮詢和瞭解正確用藥；大面寬的綠色招牌與霓虹燈看板，讓民眾遠遠就能辨識，內部裝潢則採用神秘高貴的黑、白色調，加上美麗的造型水晶燈飾與大理石地板，華麗卻不浮誇，除了讓藥局質感瞬間躍升，「低調的華麗」也讓添好運藥局呈現出獨特、漂亮的輕時尚風格。

一般藥局給人的印象，大多傾向中規中矩，不過隨著時代變遷，也愈來愈多藥局，依循著藥師個人品味，走出藥局專屬的獨特風格。圖片來源：健康365

那麼為什麼藥局要取名「添好運」呢？負責人姜禮曜藥師表示，添好運除了字面上「增添好運氣」的意思，也有取其諧音「添好孕」的意義存在；「因為當初太太剛好也懷孕，因此取其諧音，希望藥局讓民眾『好運』與『好孕』能夠一起來到。」也正因如此，添好運藥局的服務項目除了一般的慢箋調劑、成人保健、用藥諮詢與糖尿病衛教，也特別主打婦嬰與幼兒用品這塊，無論是尿布、奶粉或玩具產品，都十分多元與齊全，讓媽媽們能夠有更多樣化的選擇。

姜藥師除了出身藥學世家，也擁有豐富的醫院與連鎖藥局工作經驗。圖片來源：健康365

姜藥師除了出身藥學世家，也擁有豐富的醫院與連鎖藥局工作經驗，因此無論在藥學專業或藥局經營都有自己的一套風格與想法，大膽地將藥局開在知名連鎖藥局斜對面，除了互相學習，也是對於社區藥局的經營與優勢有相當的了解，「與連鎖藥局不同的是，我們更注重深耕當地，以交朋友的心態來經營藥局，把客人當成家人，依據他們的狀況為他們挑選最適合的產品。因為客人會記得你的臉，所以如果服務好，他們也會願意回訪或幫忙宣傳，做到真正的社區化。」

姜藥師除了出身藥學世家，也擁有豐富的醫院與連鎖藥局工作經驗。圖片來源：健康365

添好運藥局為提供更好的服務給民眾，也選擇加入智慧店中店「allcare健康資訊讚」，除了造型美觀，也將科技從網路帶進實體藥局，讓添好運除了個性藥師與質感裝潢，更額外增添了科技感，與多元的暖心服務。

(中時電子報)