快閃反毒寶可夢 高市苓雅區公所首度登場

快閃反毒寶可夢，宣導反毒。（吳江泉攝）

苓雅區長陳進德參加快閃反毒寶可夢宣導反毒活動。（吳江泉攝）

民權路派出所所長郭勝雄參加快閃反毒寶可夢宣導反毒活動。（吳江泉攝）

寶可夢旋風席捲全台，高市警局苓雅分局民權路派出搭上寶可夢熱潮，與高雄山達基教會、台灣無毒世界協會志工精心設計一款新穎的遊戲，聯合高市苓雅區公所舉辦「快閃反毒寶可夢」活動，力邀民眾大玩收服「毒怪」遊戲。

「快閃反毒寶可夢」活動，首站選於苓雅區公所，由苓雅區區長陳進德首度開打，投出神奇寶貝球收服（打擊）這些相當誘人可愛的「毒怪」──海洛因魔王、K菸怪、安非他命獸、大麻寶及毒品藥丸怪客等怪獸，吸引不少在場民眾圍觀，迫不及待等著嘗鮮。

舉辦多場社區彩繪藝術活動，熱衷於營造社區藝術化苓雅區長的陳進德表示，每每與藝術家合作時，總是能帶給社區創新的元素，而吸食毒品會扼殺一個人的創造力，因此鼓勵家長從小建立孩子的反毒觀，未來可孕育出更多優秀的藝術家。

向來重視宣導的民權路派出所郭勝雄所長表達，高市政府警察局長陳家欽於日前公開向毒品宣戰，要求全體警察同仁積極打擊毒品犯罪，防制毒品濫用危及下一代，因此結合山達基反毒志工深入人潮聚集點大力宣導，引領民眾對於毒品有更深一層的認識與危害，一同加入打「毒怪」的行列，遠離毒品的誘惑；郭所長也懇切強調虛擬遊戲抓寶有趣，但現實生活中成為毒販、毒蟲被警察抓，可就一點也不好玩了！

山達基教會活動組長許謹麗表示，藉由此活動可讓民眾了解毒品固然有相當多的誘因及魅力，但絕不因這些因素而屈服於它們。未來「快閃反毒寶可夢」將在校園或熱門景點快閃，幸運的民眾可得把握機會來收服這些卡哇伊的「毒怪」唷。

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(中時)