老將重振雄風 鮑爾勇奪洛桑鑽石賽100公尺金牌

前100公尺世界紀錄保人持鮑爾(中)，在此次鑽石田徑賽男子100公尺，以9秒96勇奪金牌。（美聯社）

里約奧運剛結束不到一周，許多國際田徑好手立即轉戰國際鑽石田徑賽-瑞士洛桑戰的比賽，此次共有10名奧運金牌選手參賽，就整體成績而言，各路選手狀況都維持的不錯，世界新科風速女王-牙買加的伊蘭湯普森(Elaine Thompson)，此次100公尺再度跑出10秒78獨領風騷，而男子短跑則看「老將」們重展雄風，牙買加的鮑爾(Asafa Powell)100公尺跑出9秒96摘金，200公尺由荷蘭馬帝納(Churandy Martina)以19秒81勝出。

此次里約奧運，暴冷擊敗「賢拜」佛雷澤(Shelly-Ann Fraser-Pryc)，同時摘下100、200雙料金牌的伊蘭湯普森，賽後旋即赴往瑞士參加國際鑽石田徑賽，並於女子100公尺決賽跑出10秒78的成績再度稱霸；而女子100欄世界紀錄保持人的美國女將哈芮森(Kendra Harrison)，這次也以12秒42封后，值得一提的是，衣索比亞長跑好手迪巴巴(Genzebe Dibaba)，在女子3000公尺障礙寫下8分31秒84的成績，不僅勇奪金牌更打破大會紀錄。

男子短跑方面，前100公尺世界紀錄保持人鮑爾，此次跑出9秒96摘下100公尺金牌，200公尺則是由荷蘭老將馬帝納以19秒81技壓群雄，這成績若是能在里約奧運適時發揮，有望與波特爭奪金牌；而這次奧運表現不佳的莫里特(LaShawn Merritt)，在此次男子400公尺跑出44秒50奪得金牌，也算是一吐在里約時的悶氣。

(中時電子報)