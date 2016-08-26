整形過頭 陸女換身分證被要求出示證明

大陸女子小芳要換身分證，但身分證舊照和本人「差很大」，敵不過警方的詢問，小芳只好坦白自己整型過。在親屬的證明之下、以及調查確認後，小芳終於拿到身分證。

大河網報導，住在河南的小芳日前到警務中隊戶籍室想換領身分證。當警方核對小芳的身分訊息時，簡直不敢相信她就是身分證上的人，之前身分證上的照片和現在的本人實在差很大。

小芳一開始表示，身分證是2011年辦的，那時候才17歲，年紀比較小，現在臉型有變化，有時候拿這個身分證辦事不方便。然而小芳現在的照片卻一直與警方的辨識系統搭不起來，無法更換身分證。

警方表示，「經過對比，她之前身分證上的眼睛、鼻子、嘴唇、下巴等臉部特徵，與現在都不一樣。」在民警詢問下，小芳終於道出了實情，原來她曾經在臉上動過刀。警方隨後要求小芳出示整型證明。

「我是在北京做的手術，總不能再跑回北京開證明吧？」小芳有點急了，又接著說，「我之所以更換新身分證，是想辦個護照出國。如果換不了新身分證，辦護照也會卡住」。

針對小芳的特殊情況，大陸警方最後為小芳開闢綠色通道，在親屬證明、民警調查核實後，以最快的速度為小芳辦理了身分證。1050826

(中央社)