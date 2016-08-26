中市府研議開放認養優化公車站體牆面

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台中市優化公車站體牆面已改善完成，交通局將研議開放認養。（盧金足攝）

台中市BRT轉型為優化公車，原「台中BRT」字樣拆除後留下的坑洞痕跡，交通局已改善美化。（盧金足攝）

台中市BRT在2015年7月8日轉型為優化公車，但原「台中BRT」字樣拆除後留下的坑洞痕跡，屢遭議員抨擊，交通局今天（26日）表示，「白海豚車站」已依規完成驗收，也改善釘痕，現正研議站體外觀牆面開放認養，引進創意設計，為台灣大道沿線景觀注入新風貌。

而對優化公車專用道舖面，多處出現破損，市府指出，已追加5000萬元全面整修，專用道屆時可望煥然一新。

交通局長王義川說，原BRT藍線工程因有變更設計問題，造成遲遲無法驗收，市府為改善優化公車站體外觀，依規定完成工程變更設計，並優先啟動站體外牆驗收，現在已完成站體外牆驗收作業，與廠商研議改善方式，希望盡量重現站體外牆既有樣貌。

針對站體外牆的「台中BRT」字樣拆除後，留下坑洞遭人垢病，交通局表示，坑洞經過清潔、上底漆、紋理等作業，最後塗上表層面漆，才與牆面融為一體，逐站施工後，全線站體的坑洞已全數修補完成。

王義川強調，去年為解決台灣大道交通問題，市府對症下藥，實施優化公車政策，將原先行駛於慢車道的公車整併到專用道，成功讓台灣大道的快、慢車道更順暢。

經統計，優化公車實施一年來，每日運量已由上路前平均每日約5萬人次，大幅提升至7萬人次，為台中培養更大的大眾運輸運量。

王義川感謝市民對優化公車的支持與肯定，市府將持續進行其他設施的驗收及改善，站體外觀坑洞修復只是第一階段，下階段將規畫優化公車站體認養機制，例如科博館、弘光科大、靜宜大學、東海大學等各站，都可由各大學藝術相關學系進行認養。

經由交通局委請學者專家審核後，認養公司或單位即可進行車站的整體造型設計。此外，優化公車專用道的藍色舖面，顏色並不符合中央交通相關規定，且不少破損嚴重，市府已追加5000萬元進行全面整修，至於站體內清潔維護，交通局則將持續定期實施，確保乘客享有乾淨清爽的候車空間。

(中時)