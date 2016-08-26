穿上行動黑裙，魯凱族人鼓勵青年參與部落事務

霧台鄉將舉辦首次行動裙省思運動會，鼓勵原鄉青年積極返鄉參與部落事務。（林和生翻攝）

為鼓勵青年與部落緊密連結，霧台族人阿珠杜素與啦法告以labiti（魯凱語行動裙意思）為主軸，將於27日在霧台鄉試辦首場省思運動會，盼出生在這塊土地的原鄉子弟，回到部落運動同時，也能關心家鄉大小事。

5年前莫拉克風災侵襲屏東原鄉，讓不少長年旅居平地的部落青年意識到山林需要更多力量投入重建，同時組成跨部落文化種子工作隊，開始採集並傳承長輩們與環境共存的生活智慧。

霧台青年啦法告指出，labiti是族人在工作時為求方便行動，總會穿上的傳統黑裙，因此以行動裙作為訴求，盼山林的子民只要穿上labiti，就是自主行動的開始，用汗水學習部落事務，不輕易坐下休息、也不輕言放棄傳統。

為讓其他人踴躍參與，部落嘗試以最受歡迎的運動會由號召試辦籃球賽，啦法告說，傳統部落小米收穫祭與運動會是分開的，但從國民政府來台後，開始將兩者連結，同時省去原本該有的流程，這次盼族人能夠分清楚不同之處，運動會就是運動會，也重新為傳統收穫祭感恩的意涵正名。

參與推廣labiti行動黑短裙活動的族人強調，透過運動會搶救自己的母體文化，就像年輕人在球場、信仰及職場上奮力不懈的態度，那麼積極、主動的關心故鄉事務。

(中時)