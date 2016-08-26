澳門試膽、上海遊迪士尼，北亞文華東方酒店推專案搶台客

為爭取台灣客下榻酒店，澳門文華東方酒店推出「空中漫步」住房專案，邀請台灣客前往澳門旅遊塔「試膽」。(圖／文華東方酒店集團)

為爭取台灣客赴北亞區旅遊時下榻旗下各飯店，文華東方酒店集團北亞區業務總監王秋霞率台北文華東方酒店、香港置地文華東方酒店、東京文華東方酒店、澳門文華東方酒店、上海浦東文華東方酒店、以及廣州文華東方酒店的代表，於今(26)日下午在台北文華東方酒店宴會廳舉辦推介會(Roadshow)，向台灣旅遊業者與媒體介紹文華東方酒店集團最新發展狀況，上述飯店硬體設施與軟體服務，以及針對台灣市場推出的各種優惠住房專案。

6家文華東方酒店中，澳門文華東方酒店對台灣客主推「空中漫步」住宿體驗，號召愛冒險的台灣客到澳門旅遊塔距離地面 233 米高、全程不設扶手的高空戶外塔頂外圍繞塔踱步，盡覽 360 度環迴城市景致，同時縱享酒豪華住宿以及一流餐飲禮遇。

澳門文華東方酒店「空中漫步」住宿體驗之價格由澳門幣1988 元起，優惠包括：入住豪華客房或套房、兩人早餐、空中漫步門票兩張（包括T恤、電子證書、會員證和紀念相片USB） 、免費無線上網等。「空中漫步」住宿體驗有效期由即日起至 2016 年 12 月 30 日。住宿套裝以兩位成人入住為主，額外賓客需收取澳門幣 788 附加費用。同時專案需至少連續兩晚入住，並不適用於特定日子。

上海今年秋天頗熱鬧，遊客可以遊玩最新開幕的迪士尼樂園，亦或參觀世紀公園盛大的年度音樂煙花表演，以及到上海旗忠網球中心內觀看10月9日起開始的「上海勞力士網球大師賽」。為此上海浦東文華東方酒店特別為此推出限時的「第三晚免費」住宿優惠，凡預訂2016年9月28日至10月12日期間住宿，即可以每房每晚人民幣2200元起之優惠房價，入住文華江景客房，並享受第三晚免費住宿及高速無線網路。若預訂入住行政樓層和套房賓客，還可享有行政酒廊的專屬禮遇。

至於廣州文華東方酒店則將在9月8日至13日邀請被譽為法國最年輕的天才廚師─尼古拉‧伊斯納，推出「米其林星級法式晚宴」，以其創新獨特的烹調風格與技術，演繹傳統美味的法式珍饈。廣州文華東方酒店邀請台灣客前往品嚐星光美餚。

此外，台北文華東方酒店亦針對國人或持有外僑居留證的旅客，自即日起推出「食尚之旅 」一泊二食住房專案，消費者即能以每間每晚11,888元起，入住寬達 17坪舒適雅致的豪華客房、在Cafe Un Deux Trois餐廳或客房內享用豐盛早餐兩客、於雅閣中餐廳享用兩客特製晚間套餐，以及享有延遲退房至下午2點。

(工商)