好萊塢設計師操刀 再見瓦城火紅烈燄

導演趙德胤新片「再見瓦城」日前入圍威尼斯影展、多倫多影展，並榮登本屆金馬影展閉幕片，國際版海報由好萊塢海報設計師操刀，呈現男主角柯震東在片中如同火紅烈焰般的愛情。

「再見瓦城」國際版海報曝光，由台裔、好萊塢電影海報設計大師Akiko Stehrenberger操刀設計，柯震東深情的眼神望著女主角吳可熙，不過吳可熙看起來有點難過，而臉部幾乎是一片黑幾乎看不清楚五官。

Akiko Stehrenberger以電影中男女主角不同的愛情觀出發構思，柯震東在電影中的角色阿國如同「火紅烈焰般的愛情」，而飾演女友蓮青的吳可熙則是漸漸被黑暗吞沒。

Akiko Stehrenberger父親是日本人、母親是台灣人，從小家人移民至美國長大，她是好萊塢許多電影海報的幕後功臣，曾操刀「雲端情人」、「戀夏500日」等電影海報，抱持「把藝術帶回到電影海報中」的設計理念，屢次在不同的國際影展或電影獎中嶄獲佳績。

2015年向來以嚴格及高標準的電影權威媒體「IndieWire」公布當年度20大電影海報，她以「靈病」及「愛情挖挖哇」兩張電影海報獨佔兩個名額，她也被權威媒體「綜藝報」評選為最有特色的海報設計師前10名。

趙德胤先是看了麥克漢內克、羅曼波蘭斯基等電影DVD，很喜歡美國版DVD的封面，後來得知是Akiko Stehrenberger的海報，於是透過網路邀請她為「再見瓦城」設計海報，沒想到她的工作滿檔，早已排到2017年，一開始委婉拒絕了邀請，趙德胤後來提供電影粗剪給她看，沒想到她看完電影之後非常喜歡，排除萬難參與海報設計，並且一次提出了10款海報構想。

Akiko Stehrenberger看完「再見瓦城」後，認為電影很美、也很感動人，她的海報創作理念從電影中柯震東與吳可熙不同的愛情觀出發，「兩個人的感情，彼此相愛，但夢想充滿矛盾，所以兩人即使很靠近，但卻在不同的世界，而女友漸漸被黑暗吞沒」，海報的顏色呈現充滿東南亞風情的橘色，如同「火紅烈焰般的愛情」，她說，「這是很靠近又受限於現實在理想的差距」。

「再見瓦城」9月5日將在威尼斯影展舉行世界首映，隨即在多倫多影展、金馬影展閉幕首映，目前確定將於2016年下半年在台上映。1050826

(中央社)