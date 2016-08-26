登山客滑倒腳受傷 保七警上山救援

警政署保七總隊日前接獲報案，指稱一名登山客不慎滑倒，導致腳部受傷，立刻派員上山救援，將受傷男子護送至觀霧管理站，由消防人員接駁送醫治療。

保七總隊第五大隊今天表示，家住新竹縣尖石鄉43歲陳姓男子，與親友一行7人，相約3天一起攀爬大霸尖山，在行程的最後一天，從九九山莊下山，即將抵達登山口之際，不慎滑倒雙腳受傷，無法行走。

保七總隊第五大隊觀霧小隊員警獲悉後，與雪霸國家公園觀霧管理站人員，前往大鹿林道東線17公里處救援，將受傷男子護送返回觀霧管理站，將傷者交由新竹縣五峰消防分隊接駁送醫治療。

保七總隊第五大隊表示，大霸尖山登山路線自8月2日開放以來，登山客絡繹不絕，至26日為止，共有340隊、1243人，申請前往攀登大霸尖山，同時也發生了2件山友於下山時因滑倒腳部受傷申請救護案件。

保七總隊第五大隊呼籲，大鹿林道東線步道長達19公里，因道路狹隘，常有坍方落石，雪霸國家公園管理處為維護遊客安全，除公務車及緊急救護車輛外，不開放其他車輛進入。

另外，不開放攀登大霸尖山霸頂，以保護大霸尖山脆弱的地質景觀及維護山友登山安全，並保持原住民族信仰聖山的完整性。民眾在觀霧遊憩區內，如果有任何急需警察協助事項，可撥打037-276200，向該大隊觀霧小隊報案，警方將會立即予以提供必要的協助。1050826

(中央社)