義強震餘生 修女流血傳簡訊照片成象徵

修女李希（Marjana Lleshi）血染頭巾、癱坐路邊傳簡訊給阿爾巴尼亞家鄉的家人和朋友報平安，這一幕成為義大利強震劫後餘生的寫照。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述美聯社報導，這名35歲的修女今天受訪，憶起修道院牆壁倒塌當下以為難逃死劫的心情。她當時傳簡訊給朋友，請求為她祈禱，最後被她所謂的「天使」幸運救出來。

李希表示，自己別無所求，只願能下週前往羅馬的德雷莎修女（Mother Teresa）封聖活動，她說，阿爾巴尼亞裔的德雷莎修女「給了那些原本不抱任何希望的人希望」。

義大利24日清晨3時36分發生規模6.2強震，住在阿馬特里切鎮（Amatrice）一處修道院的李希當時在睡眠中。

李希驚醒過來，滿臉是灰和血跡，她在意識到發生地震後，隨即試圖向外求助。

然而沒有人回應，她無法脫困。

她說：「當我開始失去獲救希望，我只能順其自然，然後開始傳訊給朋友，請他們為我祈禱，我向他們永遠道別。」

「我沒辦法傳這種訊息給家人，因為我很怕父親知道了會崩潰。」

她表示，最後是1名幫忙照顧年邁婦女的年輕男子救了她。「我當時聽到有聲音叫我。」

她獲救後坐在路邊，開始傳簡訊給朋友和其他修女報平安，義大利新聞社（Ansa）記者拍下的這一幕流傳全球。（譯者：中央社盧映孜）1050826

(中央社)