玩寶可夢也反毒　宜蘭捉寶截圖換獎品

宜蘭縣小英之友會明晚6點半在宜蘭中山公園舉辦寶可夢反毒闖關活動，將虛擬遊戲帶入現實生活的反毒宣導。（簡榮輝攝）

宜蘭縣小英之友會明晚6點半在宜蘭中山公園舉辦寶可夢反毒闖關活動，將虛擬遊戲帶入現實生活的反毒宣導。（簡榮輝攝）

宜蘭縣小英之友會明晚6點半在宜蘭中山公園舉辦寶可夢反毒闖關活動，將虛擬遊戲帶入現實生活的反毒宣導。（簡榮輝攝）

寶可夢風潮席捲全台，許多熱點常見玩家聚集，宜蘭縣小英之友會今(26日)表示，有鑑於毒品人口年齡逐年下降，與宜蘭地檢署合作反毒宣導，結合寶可夢遊戲的補充點，只要玩家捉寶時開啟AR，將補充點旁的反毒標語入鏡截圖，經現場服務人員確認，即可領取獎品，無論虛擬或現實都有寶物拿，邀請寶可夢訓練家們明(27日)晚間6點半到宜蘭中山公園一起宣導反毒。

宜蘭縣小英之友會秘書長吳恩誕指出，毒品與犯罪有很大關聯性，據統計全國6萬5000名受刑人有6成與毒品有關，而且吸毒人口年齡層有下探趨勢，恰好最近有寶可夢風潮，公園內常見青少年朋友前來捉寶，成為宣導毒品危害的好機會，因此而發想出寶可夢反毒闖關大作戰。

寶可夢反毒闖關活動於明晚6點半在宜蘭市中山公園登場，公園內3個補充熱點旁邊會分別設置反毒招牌，玩家只要將遊戲畫面開啟虛擬實境(AR)，捉怪時讓反毒標語入鏡截圖，並上傳臉書打卡留言「反毒大作戰！全民一起來！」，經現場服務台人員確認，即可領取限量LED照明燈具。

宜蘭市長江聰淵表示，當初小英之友會與宜蘭地檢署前來詢問在中山公園舉辦反毒宣導活動，便一口答允，因為公園入夜後常聚集近500人低頭捉寶，若又遇到有人撒花，又會吸引新一波人潮，結合虛擬遊戲的現實宣導反毒，的確有創意。

寶可夢反毒闖關大作戰接下來將於9月3日晚間6點半在羅東運動公園水池旁、9月11日下午3點半在烏石港的頭城區漁會停車場、9月17日晚間6點半在羅東中山公園興東路旁，希望讓上述寶可夢捉怪熱點成為反毒宣導舞台。

(中時)