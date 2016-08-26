貼近庶民生活台中文學館喜揭牌

台中文學館今天開館，將成為貼近庶民的文化地標。（林欣儀攝）

台中文學館開館了！為讓台中文化城美名更名符其實，台中市政府修復廢棄的警察宿舍，並活化為文學館，今天上午揭牌啟用，首場展覽為作家楊逵特展。市長林佳龍強調，文學館位於第五市場旁，是最貼近庶民的文化！

位於樂群街的台中文學館是日治時代警察宿舍，採獨棟獨院格局，建築物後方還有棵高逾18公尺的老榕樹也保留。立委黃國書說，台中市文學發展興盛的城市，從早期的櫟社、中州詩社，之後有張文環、呂赫，戰後則有楊逵等人，文學館從廢墟變身為具文學深度的場館，也是歷史建築再利用的典範。

林佳龍表示，從即將廢棄拆除的警察宿舍，予以保留、活化再利用為文學館，象徵台中市邁入新的階段，且文學館就位於柳川、第五市場旁，具有獨特的「台中味」，盼藉此讓民眾知道，文學不再像是高高在上的神壇，而是融入庶民生活的一部分。

台中文學館共有6棟館舍，規畫為常設展區、主題展區、研習講堂及兒童文學區、主題餐飲區等，文化局指出，常設館透過「文心飛瀑」、「文學珍珠」等互動裝置，介紹台中文學家與文學概況，主題館則呈現台中文學地圖，首場展覽以「春光關不住－普羅作家楊逵特展」，展出楊逵手稿、照片等。

(中時)