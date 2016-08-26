分享夢想　宜蘭縣準大學生提供國中課輔

宜蘭縣教育處獲得陽光公益慈善基金會贊助獎助學金，提供高中職畢業生為各國中提供補救教學服務。（簡榮輝攝）

宜蘭縣教育處5年前接受北科大林宏裕教授陽光公益基金會提供的獎學金，鼓勵高中職畢業生投入各國中課後補教教學，縣府每年都會花3天培訓這群畢業生，今(26日)結訓。這群「小老師」除了加強學弟妹課業外，也分享彼此的人生目標，雙方都藉此了解服務、學習的正確態度。

「原來學習成果真的有城鄉差距。」中山醫學大學3年級許祐瑄已參與此服務計畫3年，她表示，服務的學校與自己國中母校僅距離數公里，但是學生程度就有些落差，許多人也對未來感到茫然。自己負責英文課，安排了單字王、會話練習等課程，中間也分享自己求學所見所聞。

即將升國三的黃晨育認為，學長姊分享了未來無可限量的期望，自己以前念書只為了找份好工作，英文也爛到爆「Apple背成Apply」，參加學長姊的課輔才發現，英文不只存在於生硬的課本內，反而遍及生活周遭，而且也了解如何解決問題與發揮自己最大能力「我的人生可以更精彩。」。

教育處指出，陽光公益慈善基金會這幾年已提供上千萬元贊助縣內高中職畢業生「幸福陽光、感恩服務」升學輔導暨服務學習計畫，參與學生要參與3天補教培訓課程，接下來要服務滿72小時，即可獲得3萬元獎助學金，今年共103人獲獎，其中準大學生42人、大二以上61人。

(中時)