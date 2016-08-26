華航A350新機出廠 最快第3季交機

華航空首架A350-900 XWB（Xtra Wide Body）客機已於空中巴士法國土魯斯（Toulouse）完成組裝、正式出廠，即將展開地面測試，9月初執行首次試飛，預計第3季完成交機。

華航共訂購14架空中巴士A350客機，為國內率先使用此款最新機種的航空公司，第一架A350在空巴總廠完成機身組裝與全機塗裝，最後階段的發動機及客貨內艙安裝也已完工，本周正式出廠，接下來將進行一系列的地面及飛航測試，預計在今年第3、4季，可陸續交付華航4架A350新機。

華航表示，空中巴士A350-900 XWB被譽為全球「最科技、最環保、最節能、最寬敞、最安靜」的新世代機種，客機機身70％採用全新複合材質等先進材料，有效減輕航機重量及提升安全性，搭載最新勞斯萊斯發動機，每趟旅程減少25％二氧化碳排放量，並大幅降低維修費用成本。

A350新機客艙提供32席「豪華商務艙」、31席「豪華經濟艙」以及243席「經濟艙」，共3個艙等、306個座位服務，交機後將先飛航香港等區域航線，未來將派飛阿姆斯特丹、維也納及羅馬等長程航線，成為歐洲線的主力機種。

(中時)