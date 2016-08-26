尋回泰雅文化 馬胎部落感恩節28日登場

每年8月是泰雅族傳統的感恩祭慶祝時節，新竹縣尖石鄉馬胎部落將於28日舉辦感恩節豐收季活動，找回遺落許久的泰雅文化。

新竹縣政府表示，有感於社會型態改變，迫使部落族人不斷外移與變賣土地，加上耆老人數逐年減少、深根記憶中的泰雅文化也逐漸遺失，身上留著深厚泰雅血液的髮型師黃一(峰)，將於28日在馬胎部落舉辦泰雅族感恩節豐收季活動。

黃一(峰)表示，每年8月是泰雅族傳統的感恩祭慶祝時節，泰雅的感恩節是每年8月的最後一個星期五，而所有農作收成結束時，依照傳統叫穗米祭和豐收祭，這些祭典儀式也跟著式微，甚至不為後代子孫所認知。

馬胎部落為義興村中最早成立的部落，與嘉樂村早期住民同屬加拉排群。直到民國初年，在日警的強制遷置下，族人原本散居高山，因而下山集中居住，形成今日的部落。

黃一(峰)說，希望打造一個能在國際舞台上，讓大家看見原住民文化的美麗家園，讓族人可以留在孕育自己長大的土地上工作，而感恩節這天就像是台灣人的過年一樣，期許所有原住民族人更加團結，不要忘了自己的文化根源。

黃一(峰)指出，活動當天邀請同為泰雅族的溫嵐、羅美玲等藝人現身力挺，另包括傳源文化藝術團與禾拉乎伊樂舞也獻上精采的演出，活動中呈現傳統與現代等儀式及活動，讓大家能夠團聚於此。

黃一(峰)說，泰雅族感恩季是馬胎部落近百年來的第一次，期許以教學姿態讓更多人認識泰雅文化，將美麗傳統流傳下去，透過活動讓族人意識根源的重要性，也希望從馬胎部落率先做起，再將這份期盼去感染尖石鄉其他7個村落，讓全世界都能看見台灣、認識原住民文化之美。1050826

(中央社)