台大僑生殺「斑斑」 近日偵結追加起訴

澳門籍台大僑生陳皓揚去年底因虐殺流浪貓「大橘子」，被台北地檢署依《動物保護法》起訴，但陳男卻又於本月初再度虐殺《動物誌》寵物餐廳認養的流浪貓「斑斑」，北檢因考量陳男上週二在台北地院開庭後遭民眾痛毆，連法警也被波及受傷，已於本週二在第三辦公室密訊陳晧揚，據了解，陳坦承殺「斑斑」，全案近日將偵結，預料檢方會因陳男因虐貓案，已在法院審理中，會以追加起訴陳男，併案審理。

檢警調查，本月2日，《動物誌》寵物餐廳因店貓「斑斑」離奇失蹤，謝姓女店長4日下午向警方報案，提供門口監視器畫面，並在動保團體陪同下，指認在監視器中疑似擄走「斑斑」的男子，就是陳男。

警方本月7日約談陳男到案，陳男表示，犯下「大橘子案」後壓力太大無處宣洩，所以才會經由臉書鎖定「斑斑」再度犯案，當時他換裝前往捕獲「斑斑」，而後徒手一陣狂毆，直至「斑斑」失去生命跡象，他再將「斑斑」放進單車置物籃，一路騎往位於公館的自來水園區，將屍體扔入新店溪。警方訊後將陳男函送北檢偵辦。

北檢先於本月18日曾傳喚《動物誌》餐廳老闆謝孟臻等3人，釐清相關案情，另於23日首度傳喚陳男到案。

此外，台北地院預計在9月22日下午再開庭審理陳男虐殺「大橘子」案。

(中時)