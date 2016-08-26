機場快閃音樂會 台灣民謠熱情放送

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快閃音樂會吸引許多旅客聆聽。(范揚光攝)

即使語言不通，2位外籍旅客依舊開心地加入演唱行列。(范揚光攝)

采盟免稅店今日下午在二航廈出境長廊舉辦快閃音樂會，曲目包括望春風、雨夜花及綠島小夜曲等，吸引不少國內外旅客駐足聆聽，也對旋律優美的台灣民謠留下深刻印象。

(中時)