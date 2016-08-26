機場快閃音樂會 台灣民謠熱情放送 2016年08月26日 15:41 中時 范揚光 小字型 中字型 大字型 點閱137 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 快閃音樂會吸引許多旅客聆聽。(范揚光攝) 即使語言不通，2位外籍旅客依舊開心地加入演唱行列。(范揚光攝) 采盟免稅店今日下午在二航廈出境長廊舉辦快閃音樂會，曲目包括望春風、雨夜花及綠島小夜曲等，吸引不少國內外旅客駐足聆聽，也對旋律優美的台灣民謠留下深刻印象。(中時) 關鍵字：台灣民謠、民謠、台灣、音樂會、國內外旅客 點閱137 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：勇闖中台灣！中彰投苗吃喝玩樂大公開 上一則：華航A350新機出廠 最快第3季交機 相關新聞 周末音樂會 廖正良揪鄉親同歡 圖片 台灣人看大陸－像愛家人一樣 陸生愛著台灣 圖片 挪威音樂會驚傳天花板塌落 15人受傷 文字 幫忙植物人安養 中市房仲業辦慈善音樂會 文字 湯家班歌劇團秀新星 創作後宮夜未眠 圖片 發表意見(0)