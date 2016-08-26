勇闖中台灣！中彰投苗吃喝玩樂大公開

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台中市長林佳龍（左三）推銷中台灣真的好好玩，有山有海、有都會有鄉村、有特色美食，廣邀遊客勇闖中台灣！（盧金足攝）

台中市長林佳龍表示，民眾可購買「中台灣好玩卡」，一卡在手搭乘19家客運、222條路線行遍中台灣。（盧金足攝）

《勇闖中台灣》主持群Gentleman，今天到場勁歌熱舞，吸引很多粉絲追星。（盧金足攝）

台中市政府新聞局製播的旅遊節目，《勇闖中台灣》向國內外旅客介紹中台灣的私房景點。（盧金足攝）

中台灣旅遊節目《勇闖中台灣》第2季開播，帶你遊遍中彰投苗4縣市！台中市長林佳龍今天（26日）和投彰苗攜手發揮旅遊節目「影」響力，他強調，中台灣旅遊卡又開賣，串連中台灣景點，一卡在手玩透透，由旅遊行銷城市，拚旅遊也是在拚經濟。

「中台灣以台中為中心點，交通距離最長1小時就可玩遍中台灣！」林佳龍說，中台灣有空港、海港，觀光旅遊局積極推動增闢航線、並規畫郵輪碼頭，未來觀光客中進中出更方便，搭配「中台灣好玩卡」，一卡在手搭乘19家客運、222條路線行遍中台灣，以及民間業者的台中英語觀光城APP，台灣的觀光旅遊在中台灣整合之下展現新氣象。

由台中市政府新聞局製播的旅遊節目《勇闖中台灣》去年第1季反應熱烈，今年製播第2季，向國內外旅客介紹中台灣私房景點，明天（27日）將正式開播。

《勇闖中台灣》第2季共20集，主持群惟毅、阿達、陳大天、班傑、洪棠、大霈、艾美、Gentleman帶領民眾以不同角度欣賞中台灣，包括草悟道阿薩斯銅像、光復新村、審計新村

，認識新一代文創產業的生命力；彰化兼具懷舊創新的獨特風貌，一路玩到底的南投公路旅行；苗栗恬靜沉謐的尋幽之旅等，體驗中台灣風情。

林佳龍表示，中彰投苗區域聯合治理吸引人的觀光，經節目整合行銷，介紹中、彰、投、苗4縣市好玩、好吃、美景、美食，搭配俊男美女主持群，在全國頻道、網路、MOD、衛星電視等平台播放，豐富節目內容將可以達到拚觀光的效果。

今天到場共襄盛舉的苗栗縣副縣長鄧桂菊、彰化縣秘書長賴振溝、南投縣參議陸正威表示，中彰投苗成立區域治理平台，他們因為台中市雨露均霑成為獲利者，現在各縣市都將古蹟和文化都轉化為觀光行銷，中部4縣市景點串連，遊客也是最大獲利者。

新聞局表示，《勇闖中台灣》除國內播出，也安排於網路及國外衛星頻道播放，促進國際旅客前來中台灣旅遊的觀光風潮，2015年國際與兩岸旅客數比2014年成長11.36%。

(中時)